Identifica quién te llama desde un número desconocido y evita estafas

Pero si prefieres no depender de aplicaciones, una búsqueda rápida en Internet puede revelar la identidad del número desconocido. Algunos sitios web permiten ingresar el número de teléfono para ver si ha sido reportado previamente como una llamada de telemarketing o fraude.

En otros casos, tu proveedor de telefonía móvil puede ofrecerte servicios de identificación de llamadas. También bloquean llamadas desconocidas o alertan sobre números asociados con prácticas fraudulentas.

Las llamadas desde números internacionales o con códigos inusuales son la mayor señal de alerta. Si bien no todas las llamadas de estos números son sospechosas, los estafadores a menudo utilizan números con prefijos que no reconoces para generar confusión. Si recibes una llamada de este tipo y no reconoces el número, lo mejor es no contestar y buscar información por otros medios.

Consejos para evitar estafas

Si decides responder una llamada de un número desconocido, nunca ofrezcas datos personales, bancarios o contraseñas sin confirmar la identidad de la persona que te llama. Los estafadores suelen hacer preguntas que parecen inocentes, como tu nombre completo, dirección o incluso detalles sobre tu vida financiera.

Si identificas un número que constantemente te llama de manera invasiva o sospechosa, puedes optar por bloquearlo directamente desde tu teléfono. La mayoría de los dispositivos móviles cuentan con una opción de bloqueo de llamadas que evitará que ese número te contacte nuevamente.

Además, debes asegurarte de que tu número de celular no esté disponible públicamente en directorios online o en redes sociales. Exponer tu número personal en lugares públicos facilita que las empresas o estafadores te contacten sin tu consentimiento.