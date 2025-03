"Necesito plata urgente": cómo reconocer si la llamada de un familiar es una estafa

Que hacer ante una estafa

Analiza la situación con calma: ¿Es común que esta persona me pida dinero de manera urgente? ¿Es un problema que tiene sentido o parece más una situación inesperada y fuera de lo normal? Muchas veces, cuando se trata de un llamado de emergencia, nuestras emociones pueden nublar nuestro juicio.

Verifica la identidad del familiar: Si tienes dudas sobre la autenticidad de la llamada, es aconsejable confirmar la identidad de quien te está solicitando la plata. Puedes hacerlo llamando directamente a esa persona a otro número conocido o contactando a otro miembro de la familia para corroborar la situación. Un verdadero familiar nunca se molestará si tomas unos minutos para asegurarte de que la solicitud es genuina.

No envíes plata sin confirmar los detalles: Si la solicitud es legítima, asegúrate de obtener detalles claros sobre por qué se necesita el dinero, cómo se va a utilizar y qué tan urgente es la situación. No te dejes presionar por el tono dramático de la llamada ni por las emociones que puedas estar sintiendo en ese momento. Pide que te expliquen lo sucedido y asegúrate de que no se trate de un engaño o de una situación que podría haberse resuelto de otra manera.

Necesito plata cómo reconocer si la llamada de un familiar es una estafa (2).jpg

Revisa tus finanzas personales: Es importante ser consciente de tu propia situación financiera antes de hacer cualquier transferencia. Pregúntate si realmente puedes permitirte enviar ese dinero sin afectar tu bienestar económico. Ayudar a un ser querido es fundamental, pero también lo es cuidar de ti mismo y asegurarte de que no quedas en una situación difícil por actuar impulsivamente. Si no puedes ayudar en ese momento, no dudes en explicar tu situación con sinceridad.