Hubo demoras de 5 horas en Los Libertadores para los argentinos viajeros a Chile por Semana Santa

En cuanto a los vehiculos, fueron 978 autos y 27 colectivos

Las demoras, como ya se dijo anteriormente, fueron de 5 horas en aduana, por lo que desde el Sistema Integrado Cristo Redentor, piden que la gente organice su viaje, teniendo en cuenta que el túnel permanece abierto las 24 horas.

En cambio, los pasajeros que ingresaron a Mendoza desde Chile fueron 2.699, en 515 autos y 37 ómnibus. Las demoras no superaron los 5 minutos.

Adiós al turismo de supermercado

En cuanto al fenómeno que en el 2023 se denominó "turismo de supermercado", la presidenta del Ente Provincial de Turismo (Emetur) Gabriela Testa, manifestó que es notable la baja de chilenos que vienen a comprar a Mendoza, particularmente víveres.

Turistas chilenos compran en Mendoza mayorista Oscar David (6).jpeg Hasta la devaluación del peso argentino en diciembre pasado, el turismo de compras para los chilenos era muy conveniente, pero este fenómeno quedó en el pasado. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

Lo cierto es que esta modalidad, si bien dejaba dinero en el país, no generaba demasiado rédito para la industria turística. Esto porque no utilizaban las prestaciones como excursiones, o visitas a bodegas, por poner algunos ejemplos. A lo sumo, llegaban a consumir en locales gastronómicos, pero no mucho más allá de esto.

De todas maneras, era una veta que movilizaba varios servicios, como alojamiento y transporte y hasta "guías de compras", personas que cobraban un plus a los turistas chilenos para llevarlos a distintos supermercados donde los precios resultaban más convenientes.