Horóscopo negro detalló las mayores fallas de los signos de aire en el amor: Géminis, Libra y Acuario

Horóscopo negro.jpg El horóscopo negro reveló los peores errores amorosos.

El otro signo que destacan las presentes predicciones es Libra, quienes siempre buscan una relación de pareja que sea digna de una película de amor de Hollywood. Pero no siempre es así. No todo es un sueño. A veces la panza no se llena de maripositas y pueden surgir roces y molestias con la persona que nos acompaña. Por eso es que suelen verse frustrados en este tipo de situaciones.

Acuario, según los sabios en la especialidad del horóscopo negro, es el otro signo que tiene una gran falla en el amor. Es que son contradictorios entre sí: quieren a alguien que este a su disposición todo el tiempo, pero al mismo tiempo quieren ser almas libres y tener mucha independencia. Por eso es que son visto como mentes locas y trastornadas a las cuales es muy difícil entender para llevar adelante una relación de pareja.