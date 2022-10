Homenaje a Di Benedetto: actividades por los 100 años del nacimiento del escritor mendocino

El reconocido escritor publicó su primer libro, "Mundo animal", en 1953 y su novela consagratoria "Zama" en 1956. Es autor de varias novelas "El pentágono", de 1955 (reeditada en 1974 como "Anabella"), "El silenciero" de 1964, "Los suicidas" de 1969; "Sombras, nada más" en 1984.

La narrativa del escritor se complementa con los libros de cuentos: "Grot" de 1957 (reeditado en 1969 como "Cuentos claros"), "Declinación y ángel" de 1958, "El cariño de los tontos" de 1961, "Absurdos" de 1978 y "Cuentos del exilio" de 1983. Di Benedetto regresó a la Argentina, pasó sus últimos años trabajando en la Casa de Mendoza, en Buenos Aires donde murió a los 63 años de un derrame cerebral el 10 de octubre de 1986.

Su obra ha sido traducida, entre otros idiomas, al inglés, hebreo, francés, portugués, italiano, esloveno, holandés, búlgaro, checo, rumano, turco, danés, alemán, albanés y chino. Sus lecturas han impactado en la cultura y grandes cineastas argentinos que han realizado films de trascendencia basados en cuentos y novelas del autor: "Zama", de Lucrecia Martel; "Aballay", de Fernando Spiner, y "Los suicidas", de Juan Villegas.

antonio di benedetto.jpg Los escritores Antonio Di Benedetto y Jorge Luis Borges.

Especialistas en la obra de Antonio Di Benedetto

Adriana Hidalgo editora ha publicado y reeditado toda su obra (literaria y periodística) y también es la responsable del reciente "Escritos del exilio. Textos desde Madrid 1978-1983", una antología de crónicas, reseñas y entrevistas escritas y publicadas en España durante su destierro en aquel país.

La compiladora mendocina Liliana Reales explica que este libro viene a sumarse al primer volumen de los escritos periodísticos del autor que salió en 2016 y que reúne algunos de los textos publicados en la Argentina. "Ambas antologías tienen un gran valor para las letras nacionales porque representan uno de los casos más valiosos y significativos del tratamiento de la escritura periodística con un cuidado estético semejante al que Di Benedetto tuvo con la escritura literaria", explaya Reales.

La investigadora, nacida en Bermejo es autora de varios libros, entre ellos "Homenaje a Antonio Di Benedetto", y rescató y compiló la obra periodística de Di Benedetto en "Escritos periodísticos" y, junto a Mauro Caponi, "Escritos del exilio. Textos desde Madrid 1978-1983". En este momento prepara, junto al Dr. Byron Vélez Escallón, el Fondo Virtual Antonio Di Benedetto.

Reales sostiene que la obra literaria de Di Benedetto ha sido considerada como "una obra experimental y, de cierto modo, esto significa que se ofrece a la lectura como 'literatura pensante' y no mero ejercicio donde prevalece la función referencial. Se trata de una literatura que indaga la experiencia con el lenguaje como instancia de lo humano. Ese tipo de literatura no pierde actualidad. Se renovará incesantemente mientras continuemos siendo lo que somos, lenguaje" explica la investigadora.

antonio di benedetto.jpg El reconocido escritor mendocino Antonio Di Benedetto será recordado por el centenario de su nacimiento con diferentes actividades.

La escritora, periodista y licenciada en Letras Gabriela Saidón, autora de las novelas "Qué pasó con todos nosotros" y "Memorias de una chica normal (tirando a rockera)" y del libro "Yo me hice feminista en el exilio" (2019) también participará de los homenajes.

En diálogo con Télam, señala que hay aspectos que la enamoran de la escritura de Di Benedetto como "su prosa lacónica que de algún modo lo emparenta, por ejemplo, a una escritora como la húngara Agota Kristof. Lacónica y original: es una escritura torsionada, por decirlo de algún modo, donde las palabras están apenas corridas, apenas invertidas". Y agrega: "Ese uso particular, no realista del lenguaje, hace que la de Di Benedetto sea una escritura única. Y lo logra no solo con las palabras sino con un uso muy preciso de la puntuación".

Su libro preferido de Di Benedetto ("y en esto no soy original", aclara) es "Zama". Pero está releyendo su obra novelística y le sigue fascinando esa torsión lingüística, también en "Los suicidas" o en "El silenciero", que conforman la trilogía "Las novelas de la espera". "Hoy, al releerlo, encuentro algunas cosas salpicadas aquí y allá, en la ficción o en artículos periodísticas, algo machirulas, pero bueno, nadie está exento", dice Saidón.

La escritora y periodista cordobesa Eugenia Almeida, autora de las novelas "El colectivo" y "La tensión del umbral", será otra de las participantes del homenaje y adelanta a Télam que le sería imposible pensar la escritura de Di Benedetto como algo que puede ser analizado en términos de recursos, estrategias, estructuras: "Puede hacerse, claro. Y es valioso que se haga. Pero yo estoy impedida. La escritura de Di Benedetto es un animal extraño. Feroz pero suave. Discretísimo y tajante. Creo que ahí se centra mi admiración por su trabajo. En un misterio que no puede terminar de desarmarse: un movimiento ante el cual solo cabe observar y admirar", especifica.

