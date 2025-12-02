H&M 100% original llega a Coto con precios increíbles: tres remeras por menos de 20.000 pesos

Llega la famosa tienda reconocida internacionalmente al país, HyM llego al supermercado Coto con unos precios impedirles. Esta tienda presenta una gran competencia para la indumentaria en la Argentina. A continuación te contaremos todos los detalles sobre la llegada de este local al país.
Qué es HyM
H&M es una multinacional sueca de ropa, conocida por su modelo de negocio de "fast fashion" o moda rápida, que ofrece ropa, accesorios y artículos para el hogar a precios asequibles.
Fundada en 1947, originalmente se llamaba Hennes ("para ellas" en sueco) y en 1968 adquirió Mauritz Widforss, que incluía ropa de caza y pesca, lo que llevó a que se expandiera a la ropa masculina y cambiara su nombre a Hennes & Mauritz (H&M).
Hoy en día, es una de las cadenas de ropa más grandes del mundo, con presencia en numerosos mercados a través de miles de tiendas físicas y virtuales.
Nuevo local de HyM en Coto
La influencer conocida como "Jefa del ahorro" compartió en su Instagram la llegada de este gran negocio al supermercado Coto de Ciudadela.
La chica expresó que era ropa de la marca "100% original", aunque admitió que los costos, contrariamente a lo anticipado, no son de los más asequibles. Sin embargo, habrá quienes gusten de la calidad de la firma en sí y opten por la propuesta. De todas maneras, se puede encontrar una promoción de tres remeras a partir de $19.000
Algunos precios que ofrece la marca son:
- Vestido de dama corto: $46.000
- Pollera larga: $39.000
- Jeans: $46.000
- Pantalón beige: $46.000
- Blusa blanca: $31.000
- Remeras cortas: $20.000
- Short de jean (dama): $40.000
- Remeras musculosas/ tops de verano: $25.000