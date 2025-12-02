H&M 100% original llega a Coto con precios increíbles: tres remeras por menos de 20.000 pesos

Hoy en día, es una de las cadenas de ropa más grandes del mundo, con presencia en numerosos mercados a través de miles de tiendas físicas y virtuales.

Nuevo local de HyM en Coto

La influencer conocida como "Jefa del ahorro" compartió en su Instagram la llegada de este gran negocio al supermercado Coto de Ciudadela.

Embed - Martina, la chica de las ofertas on Instagram: "Llegó H&M al país de la mano de CotoQué te parecen los precios? Al momento estaría disponible en algunas sucursales " View this post on Instagram

La chica expresó que era ropa de la marca "100% original", aunque admitió que los costos, contrariamente a lo anticipado, no son de los más asequibles. Sin embargo, habrá quienes gusten de la calidad de la firma en sí y opten por la propuesta. De todas maneras, se puede encontrar una promoción de tres remeras a partir de $19.000

Algunos precios que ofrece la marca son: