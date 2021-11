Hemodiálisis pediátrica: Argentina tiene su primer equipo

De izquierda a derecha Doctores Rafael Ávila y Juan Díaz de Hospital Privado.jpg De izquierda a derecha: Doctores Rafael Ávila (jefe Unidad de Cuidados Críticos y Programa de Soporte Extracorpóreo) y Juan Díaz (jefe Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos) de Hospital Privado Universitario de Córdoba.

Los riñones son órganos vitales para la vida de toda persona y cumplen funciones importantes como filtrar, eliminar ciertas toxinas y producir distintas hormonas. Pero, en algunas situaciones y por distintas causas, pueden sufrir un deterioro brusco en su funcionamiento. Entre los diferentes tipos de fallas renales se encuentra la Insuficiencia Renal Aguda . Las causas más frecuentes de la IRA son:

- Obstrucciones de las vías urinarias.

- Infecciones del tracto urinario.

- Glomerulonefritis.

- Cardiopatías congénitas (alteraciones en la anatomía del corazón y sus válvulas que pueden afectar a otros órganos).

“Pese a que esta afección es de gran complejidad existe la posibilidad de revertirla a través de la terapia correcta, en el momento indicado ya cargo de profesionales formados y capacitados en estas técnicas. Una de las terapias es el remplazo continuo renal a través de hemodiálisis ”, señala el doctor Díaz.

Si bien Argentina no dispone de estadísticas exactas sobre la cantidad de personas con IRA que requieren remplazo renal, se estima que podrían ser al menos 20.000 por año. En pacientes pediátricos y neonatológicos el requerimiento se indica entre el 1 y 3% de los casos, ya que se estima que el 20% de los neonatos pueden desarrollar IRA. Sin embargo, al no disponer de un equipo adaptado para este último grupo de pacientes, la hemodiálisis continua se ha realizado con equipos diseñados para adultos. “En estos casos, realizar la hemodiálisis genera un riesgo alto para el paciente pediátrico y puede, incluso, derivar en consecuencias más complejas del cuadro renal”, expresa el doctor Díaz. Cabe señalar que con el mismo equipo es posible realizar todos los tratamientos de remplazo renal necesarios en función de los requisitos del paciente, por ejemplo: hemodiálisis, plasmaféresis, ultrafiltración y hemofiltración. Esto representa la premisa de que es el equipo el que debe adaptarse al paciente y no al revés , como sucedía anteriormente.

El equipo fue diseñado para niños críticos que necesitan hemodiálisis de emergencia para sobrevivir.jpg El equipo fue diseñado para niños críticos que necesitan hemodiálisis de emergencia para sobrevivir.

El Hospital Privado Universitario de Córdoba fue el primer centro médico de Argentina en incorporar el equipo renal pediátrico que permite realizar esta terapia , ya que está diseñado exclusivamente para pacientes neonatales y pediátricos que necesitan hemodiálisis de emergencia para sobrevivir. Desde la empresa Medtronic comparten que “este dispositivo médico refleja tecnología e innovación puesta al servicio de la salud, en apoyo permanente de un equipo médico idóneo para lograr revertir cuadros graves como la Insuficiencia Renal Aguda pediátrica”.

La incorporación del equipo por parte del centro médico cordobés, Hospital Privado Universitario de Córdoba, se da en el marco de la consolidación de su Programa de Soporte Extracorpóreo de Órganos, integrado por profesionales altamente capacitados y que brindan este tipo de soporte a toda clase de pacientes en estado crítico. Con esta incorporación, Argentina se posiciona entre los primeros países de América Latina y poder brindar este tratamiento desde una institución médica localizada en el centro del país y mantenerse a la vanguardia en terapias extracorpóreas .

Sobre Hospital Privado Universitario de Córdoba

Hospital Privado Universitario de Córdoba es una institución médica ubicada en el centro de Argentina que brinda medicina de excelencia a los pacientes, tanto de manera particular como a través de numerosos convenios con distintas obras sociales del país y prestigiosas aseguradoras internacionales. Se encuentra entre los principales centros de derivación a nivel nacional, abarcando todas las especialidades médicas. Las diferentes áreas destacadas de complejidad están a cargo de profesionales con logros únicos en el interior del país.

Su sede central, ubicada en Av. Naciones Unidas 346 de Córdoba Capital, abarca 30.000 m2, está integrado por cinco plantas totalmente renovadas y equipadas con aparatología de avanzada, amplias habitaciones con la mayor comodidad, quirófanos y unidades de última generación.

Para solicitar atención a distancia en esta institución de salud de referencia, comunicarse vía WhatsApp al (0351) 155743914 o completar el formulario online aquí.