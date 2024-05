Hallaron sin vida a una joven alemana que había ido a caminar a un cerro en San Juan

Busqueda Julia Horn alemana san juan.jpg Los rastrillajes en el cerro Tres Marías, en Ullum, comenzaron el jueves. Este lunes encontraron el cuerpo de Julia Horn a 12 kilómetros. Foto: San Juan 8

Quienes hallaron su cuerpo detallaron que lo vieron cerca de la antena telefónica que ubicada en cercanías del autódromo Eduardo Copello “El Zonda”, en la zona conocida del cruce del Tres Marías.

La joven fue a ese cerro el jueves pasado para realizar un circuito de trekking, pero horas más tarde no supieron nada de ella y se activaron las alarmas. Rápidamente comenzaron con el protocolo de búsqueda a contrarreloj por el pronóstico de temperaturas muy bajas y lluvias.

padres Julia Horn alemana san juan.jpg Peter y Cristina Horn, los padres de Julia, la joven alemana de 19 años que fue encontrada muerta a 12 kilómetros del cerro Tres Marías, de San Juan. Foto: San Juan 8

Peter y Cristina Horn, padres de la joven, fueron alertados sobre la situación y llegaron a San Juan en la mañana de este lunes y en conferencia de prensa agradecieron por todo el apoyo y el operativo para encontrar a su hija. Estuvieron en el ingreso del camino que hizo Julia y poco después, les informaron que la habían visto sin vida.

La joven alemana había llegado a la vecina provincia hacía varios días y tenía previsto su partida el domingo 26. Era voluntaria de la ONG Youth For Understanding, una organización educativa, sin fines de lucro, sin filiación política, religiosa, ni racial, dedicada a promover la paz entre los pueblos del mundo y el entendimiento internacional a través de sus programas de intercambios culturales, según especifica la web de dicha organización.

La búsqueda de la alemana de 19 años en el cerro Tres marías

El subjefe de la Policía de San Juan, Diego Morales, aseguró que Julia Horn ya había hecho trekking anteriormente, pero agregó que llevaba "ropa que no era acorde para la montaña, porque siempre se usan elementos vistosos". Destacó: "Este cerro tiene piedras que se desgranan y mucha gente se confía. Nunca debería haber ingresado sola a la montaña, no es aconsejable. No deberían haberla dejado llegar sola al terreno".

La última vez que fue vista con vida fue por un video de una cámara de seguridad cerca de las 11 del jueves, cuando se bajó del colectivo que la dejó en el ingreso al circuito de trekking. Ya ese día estaba nublado, frío y con lluvias.

En el operativo no solo trabajó la Policía de San Juan junto con el Ministerio Público Fiscal, sino que fue un trabajo en conjunto con personal del RIM 22, de Gendarmería Nacional, Policía Federal, Protección Civil, Infantería, Náutica, Bomberos, GAM y asociaciones civiles, entre ellas el Club Andino Mercedario, quienes tuvieron un gran despliegue en la zona de El Castillito, en el Tres Marías.

La hipótesis más fuerte que manejan es que Julia "se cayó debido a que los veredines, que son naturales, tienen mucho filo de cornisa y se puede haber desbarrancado".