Luego de las respuestas del interpelado, llegaba el momento de "tender las redes" de la trampa por parte de los estafadores. A la que primero contactaron, por la mañana, fue a la conductora radial Anita Amores de FM Brava y Nihuil. Más tarde, varios colegas del Multimedio América también fueron contactados para tratar de engañarlos.

Por ello, Benegas, de inmediato dio aviso a sus compañeros Matías Pascualetti y Sergio Suárez, quienes alertaron de esta maniobra en el Noticiero Siete, edición mediodía.

marisol-02.jpg

El modus operandi de las estafas virtuales

"Che vos conoces alguien que esté comprando dólares en efectivo cara grande (sic), quiero vender 5300$ necesito los pesos por trasferencia, depósito a un CBU o alguien que maneje criptomoneda Bitcoin que me pueda hacer un cambio", decía textual el mensaje de los maleantes.

La elección de figuras conocidas de la sociedad no es casual, y la estrategia de la estafa apunta a estas personas de las que nadie puede sospechar, debido a su imagen pública. En esta jornada fue el turno de la periodista de Canal Siete, pero el año pasado también fueron otros los colegas, como Muriel del Barco, ex MDZ, que denunciaron la apropiación de sus cuentas de redes sociales por parte de estos especialistas en delitos informáticos.

Los damnificados comenzaron a enterarse que estaban llegando mensajes a nombre de ellos a los contactos, pidiendo que depositaran dinero en una determinada cuenta porque estaban con algún problema, a lo que, por amistad, muchos accedían y hacían el pago.

En este caso, los piratas de la web han dado una vuelta de tuerca, y piden el favor de que les cambien una cierta cantidad cantidad de dólares, depositando los pesos correspondientes en la cuenta del estafador, y que les enviarán el dinero estadounidense, algo que, lógicamente, nunca sucede y es la clave de la estafa.

marisol-01.jpg

Un día de horror para Marisol

Precisamente, en el día de su cumpleaños, Marisol vivió una verdadera pesadilla este miércoles, desde que se enteró de la suplantación de identidad de sus cuentas de e-mail, Facebook e Instagram. "Ha sido un día de horror, esta mañana me comenzó a entrar de golpe una catarata de llamados y chats que me contaban de los mensajes que les habían mandado. Había gente de Bariloche, y hasta desde España, ya que con la pandemia hacíamos las notas vía Skype, y hasta a esa gente entrevistada la han contactado", dijo muy angustiada Benegas.

"Si de algo sirve esto, es para llamarnos la atención sobre la seguridad de nuestras redes sociales. Hay que cambiar cada tanto las claves. Es muy peligroso, ya que tenemos vinculadas a nuestras cuentas muchas aplicaciones, por las que puede hacernos mucho daño. Hasta cerré la cuenta de Mercado Pago, por las dudas", confesó la colega televisiva.

"Gracias a Dios no hemos tenido noticias de que alguien les haya seguido la corriente y lo estafaran. Esta misma mañana hicimos la denuncia por phising en el Ministerio Público, pero aún no me han contestado", cerró Marisol.

Santiago, el esposo de Marisol Benegas, contó que comenzaron a recibir llamados de allegados preguntando por los mensajes extraños que les llegaban. "Primero le pareció raro que no pudiese entrar a sus redes esta mañana, y antes de comprender por qué, lo llamó Anita Amores, que trabaja en radio Brava, y le avisó que estaban ofreciendo dólares desde su cuenta. Hicimos la denuncia en el Ministerio Público, vía web. Nos comentaron los amigos que los hackers les pedían un teléfono para llamarlos y los contactaron desde un teléfono de Buenos Aires que habían etiquetado como Marisol Benegas y hasta habían puesto una foto de ella. desde allí les pasaban las cuentas donde debían depositar el dinero o las criptomonedas", relató Santiago.

"Básicamente le decían a la gente, si me transferís U$S4.500 en criptomonedas, yo te doy U$S5.000 en billetes. Espero que no haya caído nadie", comentó afligido el esposo de la periodista.

Luego Santiago sumó que "por momentos pudimos meternos a Instagram y Facebook y advertir que era una estafa, pero los tipos se volvían a meter y nos sacamos de vuelta".

Consejos para evitar las estafas virtuales

El jefe de la Unidad de Fiscales de Delitos Económicos e Informáticos, Sebastián Capizzi, ha recomendado a la población, que ante estos intentos de maniobras delictivas, hay que tener en cuenta las siguientes premisas:

Nunca informar telefónica o por chat números de tarjetas de crédito, débito o números cuenta bancaria o CBU o números de claves personales de acceso a las mismas.

No dejarse acompañar -física o telefónicamente- a los cajeros automáticos ni permitir que les den directivas de qué hacer.

Ante la presentación de una desconocido en el domicilio pidiendo dinero o valores supuestamente enviado por un pariente o amigo, consultar antes que nada a esa persona mencionada.

Ante la menor sospecha de este tipo, llamar de inmediato al teléfono de emergencia 911 o denunciar al siguiente sitio:

http://denuncias.jus.mendoza.gov.ar/