Aquél 7 de febrero, a las 20.47, el locutor Julio Rafael Rojo abría la primera transmisión oficial del que sería el canal de los mendocinos. Lo primero que pudieron disfrutar aquellos que tenían su aparato de TV en casa, o que azorados miraban en las vidrieras de las casas de electrodomésticos, fue un un show de ballet. En aquella histórica jornada estuvieron los locutores de Buenos Aires Raquel Satragno (la conocida Pinky), Carlos D' Agostino y Nelly Trenti, quien aún hace de locutora en el programa de Mirtha Legrand.

Por la mañana, a las 11, se había hecho la inauguración y el acto protocolar, donde estuvo el gobernador Ernesto Ueltschi junto a otras autoridades provinciales y nacionales -el presidente Arturo Frondizi no pudo viajar y envió un telegrama- y los estudios y planta transmisora fueron bendecidos por el vicario general de la Diócesis de Mendoza, Jorge Jacob. Por parte de la empresa anfitriona, Difusora Mendoza S. A., el gerente general Arturo Anguita tuvo a su cargo un discurso.

60 Aniversario Canal 7 (10).jpg Recorte del Diario Los Andes del día 7 de febrero de 1961 anunciando la inauguración de Canal 7 de Mendoza.

60 Aniversario Canal 7 (2).jpg Publicación en Diario Los Andes de la Cámara Comerciantes de Televisión , felicitando a Canal 7 por su inauguración.

60 Aniversario Canal 7 (9).jpg Philips Argentina, una de las marcas de televisores de Argentina, felicita a Canal 7 por su inauguración.

60 Aniversario Canal 7 (8).jpg Otra de las marcas de televisores que se encontraban en el país en el año 1961, felicitando al canal por su inauguración.

60 Aniversario Canal 7 (4).jpg Recorte de periódico contando como fue la inauguración de Canal 7 de Mendoza.

60 Aniversario Canal 7 (6).jpg Agradecimiento del Canal por los saludos y colocando la programación que tenían por el momento.

60 Aniversario Canal 7 (29).jpg Publicaciones en periódicos mendocinos comentando qué era Canal 7 de Mendoza.

Aquella inauguración fue un impacto tremendo para la sociedad mendocina y metía a nuestra provincia en el selecto lote de las poseedoras de un canal. La televisión tenía apenas casi 10 años de vida, en los cuales el "viejo Canal 7" de Buenos Aires, estatal, había sido el pionero iniciando su vida el 17 de octubre de 1951. Luego llegaría el boom de los canales privados, y en 1960 aparecerían en la Capital Federal los canales 9 (junio) y 13 (noviembre). El primero del interior fue el 12 de Córdoba (18 de abril), y el 8 de Mar del Plata (diciembre). El Siete, tal su denominación actual, marcó un rumbo en la región Oeste del país.

La gente ya comenzaría a tener como populares los rostros y las voces de los locutores Lila Levinson, Juan Carlos Miró y Mónica Mores, a cargo del noticiero, programa principal, que duraba 15 minutos -entre las 20.30 y las 20.45 y donde se leían las noticias al aire. La potencia del equipo emisor Harris, de 15 kilovatios (KW), permitía una cobertura de unos 60 kilómetros, pero llegaría en la práctica a cubrir todo Cuyo y el Sur de Córdoba (Sampacho).

Sueño loco

La idea de lanzar a la modernidad a esta ciudad, inserta en el piedemonte y rodeada de desierto, fue del empresario Juan Gómez López, quien levantó en 1957 el primer "rascacielo" mendocino, en la esquina del Kilómetro Cero -San Martín y Garibaldi- y allí quiso poner un canal de televisión. En el edificio que lleva su apellido, y que emula al Empire State de Nueva York, Gómez quiso coronar la obra del arquitecto Manuel Civit con la antena que llevaría la magia de la TV. Para ello comenzó a gestionar la licencia de la emisora, pero no pudo ver coronado su sueño, ya que falleció en septiembre de 1960, pero la sociedad Difusora Mendoza lo concretó.

El presidente de la primera empresa propietaria de Canal 7 fue Horacio López Novillo, y el gerente general, el ya mencionado Arturo Anguita. En1973 llegaría la estatización, durante el gobierno de Raúl Lastiri.

En 1983 volvería a manos privadas y la licitación sería ganada por el sanjuanino Jorge Estornell, quien puso como director a Jorge Martínez. A finales de los '90 el canal fue adquirido por el empresario Daniel Vila, a través del Grupo UNO, hoy denominado Grupo América.

daniel vila.jpg Daniel Vila, presidente de Grupo América, al que pertenece El Siete, le introdujo un salto de calidad al canal pionero de los mendocinos.

El crecimiento imparable

Los años '60 serían de crecimiento continuo, naciendo las estaciones repetidoras que la harían llegar a todos los rincones de Mendoza. En 1963 se instalaría la de Tupungato, dando cobertura al Valle de Uco. En 1969 la señal de El Siete llegaría a la Alta Montaña gracias a la repetidora de Uspallata. Finalmente se sumarían la de La Paz (Este) y la de Cerro Diamante, en San Rafael.

En 1966 se incorporó el primer sistema de video tape y comenzaban las transmisiones en exteriores, aunque ya el año anterior habían transmitido íntegramente y por primera vez el Acto Central de la Fiesta de la Vendimia.

La primera emisión en color fue durante el Mundial de 1978 , pero solo para el exterior. El 1° de junio de 1981, a las 00.00 los mendocinos se emocionaron al poder ver a todo color un mega recital del grupo Abba.

Otro gran logro llegaría en 1985, cuando instalaría la antena transmisora de 36 metros en el Cerro Arco, que domina todo el Gran Mendoza, mejorando así la calidad de la señal.

Ya bajo el control de la señal por parte de Grupo América, en 1994 se produciría un hecho histórico, ya que el canal de los mendocinos dejaría al emblemático edificio Gómez, para trasladarse al primer edificio construido exclusiva y específicamente para un canal de televisión, en el predio de calle Manuel A. Sáez 2421 y Acceso Norte, en Las Heras, sede actual de la emisora, las radios del multimedio y Diario UNO.

Para aumentar aún más la penetración de la señal de El Siete y su calidad, en 2009 se instaló un transmisor Harris de 20KW, lo que le permite transmitir actualmente en el impecable formato de Alta definición (HD).

Algunos de los conductores y programas que marcaron a los mendocinos

60 Aniversario Canal 7 (11).jpg Marcelo Romanello, conductor y gerente de noticias.

60 Aniversario Canal 7 (12).jpg Viviana García Sotelo, conductora del noticiero de El Siete.

60 Aniversario Canal 7 (17).jpg Maria Eugenia Romá y Sergio Dimaria, edición del mediodía.

60 Aniversario Canal 7 (24).jpg Oscar López Pájaro, conduciendo " Gran 7".

60 Aniversario Canal 7 (19).jpg Marisol Benegas y Carlos Hernández.

60 Aniversario Canal 7 (22).jpg Noelia Nieto y Sergio Suárez, en la edición Central de Canal 7.

60 Aniversario Canal 7 (25).jpg Gisela Campos junto a Rodolfo Gravina y el chef Flavio Eglez, en el éxito de las tardes mendocinas "Tardes Compartidas".

Un recuerdo de aquella época fundacional

Aquellos años de inicio del canal pionero de la región y el país, dejó en la memoria de los mendocinos a muchos excelentes profesionales del periodismo y grandes presentadores y animadores.

Lila Levinson.jpg Lila Levinson fue desde el inicio uno de los rostros que se hicieron populares a través de El Siete.

Con la memoria fresca y radiante, la pionera Lila Levinson recuerda los inicios del canal.

"Yo quería trabajar en algo artístico. Estudiaba Filosofía y Letras y cuando comenzaron a pedir para el canal a locutores me fui a presentar. Había una cola de cinco cuadras y tuve que hacer un poquito de trampa", recuerda Lila, quien aún sigue en los medios, con un programa que se emite todos los domingos de 9.30 a 12 por Radio Nihuil.

"Para entrar, los postulantes debían usar el ascensor de los pisos impares pero yo me colé, subí por el par, y bajé un piso por las escaleras. Allí me recibió una secretaria, pero justo me vio el gerente de una agencia publicitaria de Buenos Aires, y se ve que le gustó mi imagen, porque vino y me preguntó: ¿Sos modelo? A mi se me encendió la lamparita y le respondí que sí, y así fue como entré a trabajar en el canal", contó Lila Levinson, a 60 años de aquella anécdota que le abrió las puertas a los medios, obteniendo un año después los carnets habilitantes del Comfre y el Iser, tras duros exámenes.

"Todo lo que soy se le debo al canal. Tengo los recuerdos más fuertes, buenos y malos, aunque siempre han sido más los buenos. Trabajé con una gente maravillosa, como mi gran amigo Juan Carlos Morales, de quien fui comadre (¡que palabra antigua!) junto a su esposa Olga. Tuve mucha amistad con Santos Humberto Giunta, quien me hizo trabajar en la radio, convocándome en el verano a cubrir suplencias en la que sería luego la Radio Nihuil, mi casa. Fue un gusto trabajar con chicos como Andreoni o Ricolfe", recordó la diva de muestra televisión; "la única que almorzó dos veces en el programa de Mirtha Legrand", se ufana Lila, elegida en los '70 por el público como la locutora más popular de Mendoza.

El Siete inserto en la vida de los mendocinos

El canal de los mendocinos no puede estar ajeno a ninguna de las expresiones o sucesos que se viven en nuestra provincia, y así lo demuestran día a día con la presencia de los móviles en la calle.

El Siete sigue apostando a la producción local, y este lunes se lanza un nuevo programa al mediodía, con la fresca conducción de Clara Ceschin, quien estará acompañada por Lucas Castro y Daniela Gutiérrez.

el debate canal 7.jpg El Debate de los candidatos fue uno de los puntos más altos de rating de la TV de Mendoza en 2019, cuando quienes aspiraban a gobernar la provincia expusieron sus ideas y platadormas en un programa especial que fue conducido por Andrés Gabrielli, Carlos Hernández y Roxana Villegas.

julian chabert movil canal 7 .jpg La impronta solidaria y el calor humano que pone en cada nota Julián Chabert es ya un clásico de los mendocinos que siguen la programación de El Siete.

tejeda movil canal 7 .jpg Metidos en el barro, una impronta del periodismo, de mostrar la "perspectiva del protagonista" reflejada al máximo en esta salida del móvil, en medio de una inundación, con el trabajo del notero Pablo Gamba y la cámara de Gerardo Tejeda.

Canal 7 Aniversario - Móviles (3).jpg Las distintas crisis, ya sean sociales o económicas tienen a los móviles del canal en la calle. Marcela Navarro indaga aquí sobre una suba de precios en plena pandemia del coronavirus.

clarita ceschin 2.jpg El Siete sigue apostando a la producción local y a los nuevos talentos. Y para festejar a lo grande mañana se lanza un nuevo envío, Mejor de Mañana, un magazine que será conducido por Clara Ceschin, quien estará acompañada por Daniela Gutiérrez y Lucas Castro.

Hola Mendoza.jpg Hola Mendoza, el programa que despierta bien informados a los mendocinos y ganador del premio Martín Fierro, en este verano sigue con la conducción de Sergio Robles, acompañado por Agustina Fiadino y Sebastián Salas.

WhatsApp Image 2021-02-06 at 14.jpg Matías Pascualetti, Sofía Fernández, Juliá Imazio y la recientemente ganadora de un Martín Fierro, Gisela Campos, en una de las ediciones del Noticiero Central.