Un niño de 8 años quedó internado en el hospital Notti tras electrocutarse el miércoles por la noche con un poste de luz en una plaza de Guaymallén, ubicada en calle Pedro del Castillo al 5000. Desde la Municipalidad explicaron que la luminaria había sido vandalizada.
Guaymallén: un niño de 8 años se electrocutó tras tocar un poste vandalizado en una plaza
Fue el miércoles a la noche. Quedó internado en el Notti y le dieron el alta este jueves. La comuna dijo que revisó todas las luminarias y que funcionan bien
Más allá de eso, el área técnica de la comuna informó que revisó todas las luminarias y los tableros eléctricos y constataron que no había tensión en ninguno de los postes y que los disyuntores y sistemas de protección funcionaban correctamente.
Además, comunicaron que dejaron todas las instalaciones 100% operativas y en condiciones de servicio.
La familia del pequeño, que recibirá el alta este viernes, aún no radicó la denuncia en la fiscalía de Guaymallén. Desde la comuna están en contacto con la familia desde un primer momento y pendiente de la evolución médica del niño, según explicaron.