También expresó sus palabras la reina saliente de la Ciudad, María Soledad Bernal, quien manifestó con sentimientos encontrados su orgullo por haber portado la corona de la Capital: «Estoy feliz por despedirme de esta manera, de forma presencial, y por haber portado estos atributos tan importantes para nuestra cultura y tradición. Un sueño realmente cumplido, que sin amor, respeto y compromiso no hubiera sido posible. Dejo el legado a esta mujer fuerte, empoderada y hermosa, que estoy segura que va a brillar en este camino. Agradezco a la Ciudad de Mendoza; al Intendente, Ulpiano Suarez; a mi club, Independiente Rivadavia; a mi familia, amigos y a todos los artistas, ya que sin ellos esto no podría haber sido posible».

Finalmente, la flamante reina de la Ciudad 2022, Guadalupe Cuervo Jardel, se emocionó con el cariño de la gente y dio el primer discurso de su mandato, iniciado en inglés: “Comencé de esta manera porque la Ciudad es una capital turística. Lo que acaba de empezar realmente no me lo esperaba. Quiero agradecer a mis amigos, mi familia, el Municipio y a mis compañeras, porque todas somos reinas, porque una reina no es quien porta atributos, somos todas aquellas mujeres resilientes y empáticas. Por otra parte, quiero transmitir que nos capacitemos como ciudadanos, porque la historia de nuestra provincia y Ciudad es muy rica. Por último, quiero agradecer a la Virgen de la Carrodilla y sobre todo pedir por un buen año de cosecha, de trabajo y una feliz vendimia”.

Vendimia Ciudad de Mendoza Plaza independencia.jpg

Diversas personalidades de la política y la cultura se acercaron a disfrutar el espectáculo

Además de las miles y miles de personas que asistieron a vivir Vino al Vino, acompañaron al intendente de la Ciudad el gobernador de la provincia de Mendoza, Rodolfo Suarez; el vice gobernador, Mario Abed; las y los ministros Nora Vicario (Turismo y Cultura), Ana María Nadal (Salud, Desarrollo Social y Deportes), Mario Isgró (Planificación y Estructura), Víctor Ibañez (Gobierno, Trabajo y Justicia) y Víctor Fayad (Hacienda y Finanzas).

También estuvieron presentes el juez de la Suprema Corte de Mendoza, José Valerio, los intendentes Daniel Orozco (Las Heras), Raúl Rufeil (San Martín), el Director General de Escuelas, José Thomas y del mundo de la cultura nacional, el gran bailarín, coreógrafo y director Maximiliano Guerra y su esposa, la bailarina Myriam Barroso y demás personalidades de la cultura local.