¿Gluten si o no? una reconocida medica de Estados Unidos revela la verdad

La doctora Trisha Pasricha escribió una columna en el diario de Estados Unidos, para revelar que llegan muchos pacientes a su clínica gastroenterológica comentando que tienen sensibilidad al gluten. "Me duele el abdomen y me nubla la mente cuando como gluten, pero he dado negativo en la prueba de celiaquía. ¿Podría tener sensibilidad al gluten? ¿Qué tan malo es realmente el gluten?", explicó la medica sobre las preguntas que le hacen frecuentemente.