Gisela Campos celebró el día más feliz y esperado de su vida

Gisela Campos y su hija Guillermina en el Día de la Madre Gisela Campos con Guillermina, su hija que el 28 de octubre cumple 9 meses de vida. Foto: Instagram

En realidad es el segundo Día de la Madre que celebra la animadora de "Gise y Vos", magazine que se ve todos los días a las 14.30 por El Siete. El primero fue cuando su hija pateaba su panza y ella disfrutaba cada momento del embarazo.

Gisela Campos trajo al mundo a Guillermina en un parto por cesárea el 28 de enero pasado, en la Clínica de Cuyo, ubicada en Ciudad. Guille pesó 3,750 kg y midió 49 centímetros al nacer.

Un Día de la Madre en familia

La conductora de El Siete y virreina nacional de la Vendimia 2005 pasó el Día de la Madre en familia, con sus hermanos, padres, cuñada y sobrinos a los que quiere como a su propia hija. El almuerzo fue con un asado que hizo su hermano Eduardo, como es costumbre familiar porque "los hace riquísimos", confirmó Gisela.

"El amor de mi vida! Gracias por darme el rol más lindo y deseado! Te amo Guillermina de mi alma!", escribió Gisela Campos en una de sus historias para acompañar una tierna foto con su beba en brazos dormida. Y las reacciones de sus más de 75.000 seguidores en Instagram no tardaron en llegar.

Gisela Campos posteo en historias por Día de la Madre Foto: Instagram

La periodista agradeció cada uno de los cálidos mensajes que recibió en sus redes. Ya desde el viernes pasado, durante la emisión de su programa "Gise y Vos" había empezado con los regalos y buenos augurios para la celebración del Día de la Madre. Y en su círculo familiar el sábado comenzaron los festejos con una merienda compartida en un café de un centro comercial.

Gisela Campos en familia Los festejos del Día de la Madre Gisela Campos los arrancó el sábado a la tarde con una salida junto a su mamá, sus hermanos, su cuñada, su hija y sus adorados sobrinos. Foto: Gentileza Gisela Campos

De todos los obsequios que pudieron llegar a manos de Gisela Campos, sean flores o perfumes y bombones, los que más la emocionaron fueron los mensajes de cariño. "Me escribieron mensajes tan lindos que realmente me llenan el corazón", expresó la conductora El Siete.

Cuando ser mamá nos completa la vida

A los 42 años y creyendo que las esperanzas se agotaban, Gisela Campos se enteraba que iba a ser madre primeriza. Cuidó, disfrutó, aprendió y protegió con intensidad cada etapa del embarazo.

Una vez con Guillermina pegada a su lado, Gisela descubrió -y descubre cada día- el amor infinito de una mamá para su hija.

Gisela Campos con su hija Guillermina Tener a su hija en brazos es para Gisela Campos su mayor sueño cumplido en la vida. Por eso celebró a pleno el Día de la Madre. Foto: Gentileza Gisela Campos

De ahí que ante cada mensaje que recibe o comentario sobre el rol maternal la conductora se emociona al aire. La dulzura de su sonrisa se completa con el brillo de sus ojos al confirmar que su vida ahora sí está completa.