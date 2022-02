Gareca sobre la elección de la reina de la Vendimia: "Es una discusión que vamos a tener que dar"

l PJ quiere una reunión ampliada convocada por el gobernador Rodolfo SuarezAdolfo Bermejo aseguró que si bien están muy agradecidos a la Cámara de Comercio de Malargüe y al intendente Ojeda, lo que buscan es que se realice una convocatoria ampliada por parte del gobernador Rodolfo Suarez, para que se determine una postura en común a seguir. Esta reunión, que según aseguró "esperan con ansias", debe sumar también a los equipos técnicos, tanto del oficialismo como del PJ, para darle un sustento técnico al requerimiento de mediación nacional."El dinero para Portezuelo del Viento sigue llegando, ya se ha enviado el 40% de los fondos, estamos completamente a favor de la realización de la obra".De todas maneras, continúan asegurando que el laudo presidencial no es necesario, al menos no en esta instancia.Por su parte, Liliana Paponet explicó el por qué el PJ no está a favor de pedir el laudo. Esto porque la provincia debe proceder bajo el paraguas de la ley 23.879, que es la que indica los pasos a seguir para que la obra tenga legitimidad. Sin estos pasos cumplidos, el laudo del presidente sería inútil."Un laudo presidencial nunca puede ir en contra del cumplimiento de una ley", manifestó la diputada peronista. En este sentido, dijo que su partido quiere que el Gobierno de Mendoza cumpla con la realización del estudio de impacto ambiental de toda la cuenca, y una vez que este requisito haya sido cu