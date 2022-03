Fue a una cervecería y dejó a su hija de 3 años en una camioneta

El hombre se bajó del vehículo y dejó a la niña dormida en la camioneta. Sin embargo, la pequeña despertó a los minutos y se bajó del vehículo para dirigirse al local que queda sobre la Ruta 188.

Ante la sorpresa de los empleados que se encontraban en la entrada, la niña pidió por su mamá. En tanto, los empleados le pusieron un abrigo encima y se comunicaron con el dueño de la cervecería.

Inmediatamente, se llamó a la Policía, que pidió que no dejaran que se fueran los padres y a través de los parlantes se los encominó a buscar a la pequeña.

"La nena estaba con una calcita y camperita entonces le dimos una campera para abrigarla porque estaba muy frío. La ingresamos al local para buscar a su mamá, bajaron la música, preguntamos por ella y se arrimó la madre llorando", explicó Lucrecia, empleada del lugar a Diario Mendoza.

"Llamé a la policía y me indicaron que no deje ir al padre ni a la madre hasta que llegaran ellos, la nena no se quería despegar de mi e incluso yo fui a acompañarla a la comisaría", señaló la joven, que manifestó que los padres también fueron llevados a la comisaría.