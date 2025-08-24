Frota este producto que tienes en casa sobre el cierre trabado: el eficaz truco sin esfuerzo

Luego pasar suavemente el jabón seco sobre los dientes, de arriba hacia abajo y por último, mover el cierre lentamente hasta que empiece a correr con facilidad.

Así es como en tan solo cuestión de segundos, el cierre vuelve a funcionar y a quedar como nuevo, sin necesidad de forzarlo ni de gastar dinero en reemplazarlo.

Otros productos caseros que también funcionan

el truco para arreglar un cierre trabado usar jabon (1) Ahora que conoces este truco, nunca más harás fuerza en el cierre de una prenda que se pueda romper

Además del jabón seco, existen otros elementos caseros que cumplen la misma función de lubricar el cierre y los tenemos al alcance de la mano en casa:

Una vela de cera.

Lápiz de grafito (la mina).

Bálsamo labial sin color.

Vaselina

Aceite (siempre y cuando se tenga cuidado de no manchar la prenda)

Manteca (también con mucho cuidado)

Todos estos generan una película que facilita el deslizamiento del cursor sin dañar la prenda. Por eso, antes de rendirte con un cierre que no abre o de intentar con fuerza, recordá este consejo práctico: el jabón seco es el mejor aliado para destrabar cierres de camperas, mochilas y bolsos. Un truco económico, rápido y eficaz que puede sacarte de apuro en cualquier momento.