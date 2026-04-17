Francia anunció la construcción de una megaprisión en país latino para reforzar la seguridad de la región

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Justicia de Francia, tiene como objetivo reforzar el control sobre las redes criminales que operan entre América del Sur y Europa, especialmente en rutas del narcotráfico. Esta infraestructura demandaría una inversión cercana a los 400 millones de euros.

Cárcel (1)

Una construcción que despierta debate

Esta construcción se caracteriza por

incluirá sistemas avanzados de vigilancia,

aislamiento estricto para los detenidos más peligrosos

una lógica operativa pensada para cortar la capacidad de mando de las organizaciones criminales desde dentro de las cárceles.

Sin embargo, en el territorio, el anuncio despertó rechazo inmediato. Autoridades locales y dirigentes políticos denunciaron que la decisión fue tomada sin consulta previa y evocaron un pasado difícil de ignorar. Entre los siglos XIX y XX, Francia envió a más de 70.000 condenados a esta misma región, en un sistema de colonias penales que marcó a fuego la identidad del lugar.

Por eso, las críticas no se limitan a lo administrativo. Hay una lectura más profunda, casi histórica. Para algunos líderes locales, la megaprisión representa una “regresión colonial”, una repetición de viejas prácticas donde el territorio funciona como periferia de castigo para problemas que se originan en Europa.

Desde Francia, en cambio, el discurso apunta a la seguridad y la soberanía. La prisión aparece como un “cerrojo” contra el crimen organizado, una pieza más en una estrategia que busca interceptar las redes ilegales desde su origen hasta su destino final. Tiene una apertura prevista para el año 2028.