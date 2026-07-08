Fontanero aficionado inventó un calentador solar de agua casero fabricado con tuberías de cobre que puede alcanzar hasta 65 °C

Para su construcción el panel utilizó dos tubos de cobre de tres metros de longitud, 16 codos de 90 grados, abrazaderas metálicas, contrachapado, un vidrio resistente, racores para las conexiones y sila para sellar la estructura. Aunque el montaje requiere herramientas habituales de fontanería, como un cortatubos y un soplete para soldar las uniones, el invento está pensado para que cualquier persona con conocimientos básicos pueda reproducirlo.

El sistema casero que convierte la luz del sol en agua caliente y puede ayudarte a ahorrar en casa

Uno de los aspectos que destaca el autor sobre este invento es la elección del cobre tipo L en lugar del tipo M. Según explica, este material soporta mejor las altas temperaturas y la presión que puede alcanzar el colector cuando permanece varias horas expuesto al sol sin circulación de agua. Además, el cobre posee una elevada conductividad térmica, una característica que permite calentar el agua con rapidez y que explica por qué sigue siendo uno de los materiales más utilizados en colectores solares comerciales.

La estructura de madera también incorpora una base interior que facilita la instalación del serpentín y permite desmontarlo si fuera necesario reparar alguna soldadura. A su vez, el diseño puede ampliarse conectando varios paneles en paralelo para incrementar la producción de agua caliente o incorporar válvulas y sensores de temperatura para optimizar su funcionamiento.

Entre sus principales ventajas, este tipo de calentadores permite