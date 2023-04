Florencia Giménez, la niña mimada del turf, tercera generación en su familia, lucha por recuperarse

► TE PUEDE INTERESAR: El niño baleado en un tiroteo de Guaymallén recibió el alta pero pasará meses sin ir a la escuela

florencia-gimenez-hipódromo.jpg Florencia en sus inicios en el hipódromo de Mendoza, en 2015. Tres años después se iría a Buenos Aires, donde lograría su licencia de aprendiz en la escuela del Jockey Club y comenzaría a correr en los hipódromos centrales (Palermo, San Isidro y La Plata). Raúl Adriazola/Diario UNO

Por esta irrupción en una actividad con casi nula presencia de mujeres, Florencia fue destacada dentro de los Mendocinos del Año, halago que otorgaba el diario UNO al finalizar cada año, cuando se realizaba la famosa tapa con la foto de todos los elegidos.

El pasado lunes la hija del reconocido Rubén Alberto Giménez, el jockey más ganador de clásicos de la hípica local, disputaba la novena carrera, de 1.200 metros, del programa del Hipódromo Argentino de Palermo, montando a la yegua Casta y Pura. En los 900 metros de competencia, la amazona mendocina sufrió la rodada y quedó tirada en la pista sin conocimiento.

De inmediato fue trasladada al la clínica Bazterrica, donde fue diagnosticada con "fracturas en columna cervical y dorsal sin compromiso de médula", que dejaron a la joven que es tercera generación de jockeys internada con pronóstico reservado, entubada y con una válvula en su cráneo.

florencia-ruben-gimenez-gisela campos.jpg El año 2015 fue inolvidable para Florencia, ya que debutó como jocketa en Mendoza y ganó premios y distinciones, como aquí, cuando recibió el Premio UNO a la Excelencia Deportiva.

Esperanzas y leve mejoría

Apenas recibieron la noticia del accidente de Florencia, ambos padres volaron a Buenos Aires para acompañar a su hija. En las últimas horas se pudo dialogar con el ex jockey y papá de Flor, Rubén Giménez, quien comenzó hablando sobre el estado de la joven que aún está en terapia intensiva y con respiración asistida. "Ahora está estable, está con respirador todavía, pero ya le han sacado los medicamentos (que la sedaban) y esperar a que despierte, y eso lleva tiempo".

"Tenemos muchas esperanzas de que salga bien Florencia. Si bien está en estado crítico, nos dijeron que no hay órganos dañados, y aparte ella es fuerte, joven, y lleva una vida muy sana" "Tenemos muchas esperanzas de que salga bien Florencia. Si bien está en estado crítico, nos dijeron que no hay órganos dañados, y aparte ella es fuerte, joven, y lleva una vida muy sana"

"También le sacaron un catéter (válvula) que tenía en la cabeza para aliviarle la presión interna. Es que el catéter tiene un tornillo de metal, y ahora le tienen que hacer las resonancias magnéticas y no puede haber nada de metal", agregó.

ruben-gimenez-vendimia.jpg Rubén Giménez se retiró en 2014, año en que hizo doblete montado en Pixar, ganando el Clásico Vendimia y el Patrono Santiago por segundo año consecutivo.

"Son los peligros de este oficio"

Consultado Giménez sobre el accidente de su hija en la pista de Palermo, respondió: "No, la verdad es que no estaba viendo la carrera, y ahora no la vería nunca. Me dijeron que se había golpeado muy feo".

"Estos son los peligros del oficio, eso siempre está latente, es como el automovilismo, o andar todo el día en la calle. Estás propenso a tener un accidente", reflexionó el ex jockey e hijo de jockey, ya que su papá Alberto fue un recordado jinete mendocino.

Consultado Alberto sobre su experiencia en rodadas, dijo: "Tuve varias, pero nunca tan graves como esta de Florencia. He perdido el conocimiento, pero pude recuperarme en un par de horas".

Luego se le requirió sobre el futuro, una vez que su hija supere esta situación, si le va a aconsejar que siga. "Yo sé que ella lo lleva en la sangre. Lo hablábamos con mi esposa, que está muy asustada de verla así, pero seguir o no seguir es una decisión de Florencia. Creo que va a seguir, por que ama esto", confesó el jinete que se retiró de la actividad en 2014 para concluir.