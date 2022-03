Una de las teorías que aguarda su oportunidad en el futuro es la del científico Isaac Newton, aunque hay varias más.

Las fechas del fin del mundo más populares

2060

Para el famoso descubridor de la Ley de Gravedad, el fin del mundo sería en el 2060.

Entre los escritos de Isaac Newton hay uno en particular que llamó la atención de aquellos que son especialistas en su vida. Se trata de un manuscrito en el que Newton trató de calcular el din del mundo, según el libro del profeta Daniel en el Antiguo Testamento.

Según su estudio, el fin del mundo sería en el 2060 aunque también se dan otras alternativas como 2344, 2090, 2132 o 2374.

Apocalipsis, fin del mundo.jpg El fin del mundo: las cuatro fechas predichas más conocidas

16 de marzo de 2968

La famosa fecha en la que un asteroide podría caer en la Tierra, más precisamente en el Océano Atlántico.

La NASA lleva años observando al asteroide 1950 AD que lleva viajando a quince kilómetros por segundo alrededor de la Tierra desde hace más de medio siglo. Según sus cálculos, este asteroide podría estrellarse en el Océano Atlántico a 60.000 kilómetros por hora causando una explosión equivalente a 44.800 megatoneladas de TNT. Esto podría provocar maremotos y tsunamis.

La parte buena es que, según la NASA, la probabilidad de impacto es de un 0,3%. Aunque siempre puede haber un error en el cálculo.

1 de noviembre del 4006

La investigadora de los Archivos del Vaticano Sabrina Sforza Galitzia, asegura que La última cena contiene un código escondido, basado en la astrología y las matemáticas, que pone de manifiesto predicciones acerca del fin del mundo.

El cómo y cuándo terminará la humanidad se encuentra bajo una fórmula cifrada en el ventanal del centro del mural, justo encima de Jesús. En concreto, la historiadora cree que Da Vinci predijo que el 21 de marzo de 4006 comenzaría otro diluvio universal que acabaría con el mundo. Este fenómeno extinguiría finalmente a la humanidad el 1 de noviembre de ese año.

5079

Baba Vanga era una mística búlgara muy famosa por sus predicciones. Su nombre real era Vangelia Pandeva Dimitrova y se cree que millones de personas creyeron en sus supuestos poderes.

he Weiser Field Guide to the Paranormal afirma que ella predijo la desintegración de la Unión Soviética, el desastre de Chernóbil, la fecha de fallecimiento de Iósif Stalin, el hundimiento del submarino ruso Kursk, los ataques del 11 de septiembre y varios acontecimientos. Aunque hay quienes sostienen que en internet se le atribuyen predicciones que nunca hizo.

Esta mujer situó el fin del mundo en el 5079. Previamente, un año antes, se llegaría a atravesar los límites del Universo.