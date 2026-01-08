Filosofía china: la frase ancestral que nos anima a ser resilientes y seguir adelante pese a las dificultades

La resiliencia no consiste en no caer, sino en seguir avanzando cada vez que el mundo se vuelve cuesta arriba. Esta es una lección aplicada al presente que vuelve a cobrar relevancia en contextos de crisis económicas, cambios laborales o procesos personales de transformación. Es por ello que la filosofía china propone tener disciplina diaria en lugar de esfuerzos aislados, cultivar la paciencia para construir resultados a largo plazo y siempre tener la aceptación del obstáculo como parte del aprendizaje.

remar contra la corriente “Remar contra la corriente; si no avanzas, retrocedes.”

La resiliencia es una cualidad esencial para navegar por las corrientes a menudo desafiantes de la vida. Esta frase es una poderosa y hermosa manera de perseverar frente a la adversidad. Nos recuerda que, al igual que un barco que rema contra la corriente, debemos esforzarnos constantemente para no perder terreno. Así, remar contra la corriente se convierte en una invitación a no rendirse y a confiar en el poder de los pequeños avances.

Cada gesto, por pequeño que parezca, contribuye a mantener el rumbo. Aquí es donde la filosofía china no promete caminos sin obstáculos. Al contrario, enseña que el crecimiento surge del esfuerzo y la perseverancia. Incluso cuando el entorno se vuele adverso, siempre existe un margen de acción: seguir remando.