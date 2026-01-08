Filosofía china: la frase ancestral que nos anima a ser resilientes y seguir adelante pese a las dificultades

En la sabiduría oriental abundan frases que atraviesan generaciones y siguen vigentes en la vida diaria. Pues en tiempos de incertidumbre, muchas personas encuentran inspiración en ellos. En este sentido, la filosofía china, con miles de años de sabiduría, ofrece un lema tan simple como poderoso: “Remar contra la corriente; si no avanzas, retrocedes.”
Este tipo de filosofía ofrece enseñanzas simples y profundas sobre la mente, las emociones y la vida. Uno de sus proverbios más conocidos transmite una idea clave sobre la paciencia y una meta clara a lograr. Aunque simple, esta metáfora es una de las enseñanzas más poderosas sobre el poder de la persistencia y la paciencia. Invita a comprender que la vida es movimiento constante y que el crecimiento personal exige esfuerzo sostenido, incluso cuando el camino se vuelve desafiante.
Filosofía china: “Remar contra la corriente; si no avanzas, retrocedes.”
En la tradición china, la corriente simboliza las dificultades inevitables de la vida, los cambios que no podemos controlar, los desafíos internos: miedos, dudas y desánimo. “Remar” implica acción consciente. La frase recuerda que quedarse quieto no es neutral, cuando dejamos de intentarlo, las circunstancias como el agua nos arrastran hacia atrás.
La resiliencia no consiste en no caer, sino en seguir avanzando cada vez que el mundo se vuelve cuesta arriba. Esta es una lección aplicada al presente que vuelve a cobrar relevancia en contextos de crisis económicas, cambios laborales o procesos personales de transformación. Es por ello que la filosofía china propone tener disciplina diaria en lugar de esfuerzos aislados, cultivar la paciencia para construir resultados a largo plazo y siempre tener la aceptación del obstáculo como parte del aprendizaje.
La resiliencia es una cualidad esencial para navegar por las corrientes a menudo desafiantes de la vida. Esta frase es una poderosa y hermosa manera de perseverar frente a la adversidad. Nos recuerda que, al igual que un barco que rema contra la corriente, debemos esforzarnos constantemente para no perder terreno. Así, remar contra la corriente se convierte en una invitación a no rendirse y a confiar en el poder de los pequeños avances.
Cada gesto, por pequeño que parezca, contribuye a mantener el rumbo. Aquí es donde la filosofía china no promete caminos sin obstáculos. Al contrario, enseña que el crecimiento surge del esfuerzo y la perseverancia. Incluso cuando el entorno se vuele adverso, siempre existe un margen de acción: seguir remando.