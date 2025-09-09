fiestas patrias en chile Ahora hay una excusa para cruzar la cordillera a Chile.

Las Fiestas Patrias en Chile

Ubicada en el corazón de Santiago de Chile, la Gran Fonda en el Parque O’Higgins es el epicentro de las celebraciones patrias. Este evento, que se extiende del 17 al 21 de septiembre, transforma el parque en un hervidero de cultura chilena.

Puestos de comida típica ofrecen anticuchos, empanadas de pino y el emblemático terremoto, mientras el ambiente se llena de cuecas, cumbias y risas. El escenario principal será un desfile de talentos de Chile, desde cumbia hasta folklore puro. Las entradas, disponibles en Puntoticket o lagranfondadechile.cl, cuestan 15.000 pesos chilenos.

fiestas patrias en chile 3 Las fondas son un clásico en Chile durante estas fechas.

En la comuna de La Florida, la Fonda Doña Florinda se presenta como otra opción del 18 al 21 de septiembre. Promete juegos típicos, food trucks, un cuecódromo y el autoproclamado “mejor terremoto de la ciudad”. Además, cuenta con una zona kids, ideal para quienes viajan en familia. Entre los artistas convocados estará Ráfaga. Las entradas, disponibles en Puntoticket, cuestan aproximadamente 20.000 pesos chilenos.

La Yein Fonda en el Parque Ciudad Empresarial de Huechuraba es otro destino. Del 17 al 20 de septiembre, este evento reúne a íconos como Joe Vasconcellos. Las entradas generales cuestan 23.000 pesos chilenos.