Fernando Báez Sosa: "Todos los asesinos estaban manchados con la sangre de mi hijo", dijo su mamá

Los padres esperan que sea favorable el fallo de la Sala 2 del Tribunal de Casación Penal bonaerense, a cargo de los jueces Mario Kohan, Fernando Mancini Hebeca y María Florencia Budiño, al momento de resolver las apelaciones presentadas por sus abogados, Fernando Burlando, Fabián y Facundo Améndola, y la fiscalía, que reclaman que los ocho involucrados en el crimen reciban la pena de prisión perpetua como coautores del "homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal de lesiones leves".

Asimismo, el tribunal bonaerense debe analizar una serie de nulidades y planteos, además del pedido de revisión de las penas impuestas por el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores, presentados por el defensor Hugo Tomei, quien desde el inicio de la investigación cuestionó la legalidad del proceso.

"Cuando se hace larga la espera se generan muchas cosas, pero confío en que se hará justicia por Fernando. Habiendo tantas pruebas, confío en que se hará justicia", expresó Graciela.

Además, la mujer aseveró: "Extraño terriblemente a mi hijo. Ya son cuatro años y para nosotros el tiempo se detuvo, no somos los mismos que éramos antes. Vamos a llevar un duelo para siempre, por lo que tratamos de convivir con tanto dolor. No encontramos una razón o un motivo para vivir en paz".

Sobre la sentencia que recibieron los jóvenes hace un año en Dolores, Graciela sostuvo que tiene algo de alivio, calma, pero que con el correr de los días decayó: “Siento que lo extraño demasiado, tengo esa necesidad de abrazarlo y escucharlo”.

“Esperamos que los condenados tengan cadena perpetua porque todos los asesinos estaban manchados con la sangre de mi hijo. Los ocho participaron”, manifestó.

Al ser consultada sobre cómo actuaron los papás de los rugbiers después del hecho, la mujer explicó: “Que a esta altura me pidan disculpas no me sirve de nada, no lo necesito, prefiero que estén lejos”.

“Ellos no le pusieron límites, esto se podría haber evitado y mi hijo seguiría acá. Cada uno de los chicos se aseguró de asesinar a mi hijo”, afirmó la mujer.

Juicio Rugbiers imputados.jpg Los ocho rugbiers que participaron en el crimen de Fernando Báez Sosa. La Cámara de Casación debe confirmar las condenas

Por su parte, Silvino Báez, padre de Fernando, advirtió que hay "rumores" que anticipan una rebaja en las sentencias de los jóvenes condenados a perpetua, aunque aseguró no tener miedo ante el fallo de Casación.

"Le llegaron rumores al doctor Burlando que a alguno le quieren bajar la condena porque son muy jóvenes para tantos años de cárcel. Pero una vez que uno cumple 18 años, uno tiene que hacerse cargo de sus actos. Deben hacerse responsables del asesinato de mi hijo", manifestó Silvino.

Luego, el hombre afirmó que su situación emocional es "complicada" y se mostró indignado con el trato hacia los rugbiers en la Alcaidía 3 de Melchor Romero.

Para recordar a Fernando Báez Sosa este jueves 18 de enero a las 20 se realizará una marcha en la Facultad de Derecho de la UBA, universidad en la cual el joven iba a estudiar abogacía.

“El 18 de enero de 2020 fue asesinado en Villa Gesell por una manada de violentos sin alma y sin corazón. Graciela y Silvino necesitan necesitan su apoyo en este día tan doloroso. Basta de privilegios”, señala el flyer de convocatoria.

Crimen Fernando banner.jpg El flyer que invita a acompañar a los padres de Fernando Báez Sosa al homenaje a realizarse frente a la Facultad de Abogacía de la UBA

Silvino, hizo referencia a la misa interreligiosa que tendrá lugar en la Facultad de Derecho a partir de las 20.

"Va a durar una hora aproximadamente. Durante la ceremonia vamos a recordar a Fernando y cómo fue en su vida", comentó el papá del jkoven asesinado.

También ante el nuevo aniversario del crimen, en Villa Gesell se recordará al joven estudiante con una misa que comenzará a las 20 en la Parroquia Inmaculada Concepción de Villa Gesell, a cargo del presbítero Pablo Bosisio.