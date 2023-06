Feriantes del persa incendiado en Capital se niegan a dejar la vereda tras la orden de desalojo

Según el municipio, de los 65 feriantes que tenían allí sus puestos ya fueron reubicados 50 de ellos, mientras que otros 15 se quedaron en la vereda del persa incendiado, y montaron puestos callejeros para seguir trabajando.

feria persa municipalidad de capital.jpg Los feriantes hicieron guardias nocturnas en la puerta del persa incendiado para evitar ser desalojados por la Municipalidad de Capital. Foto: Pablo Gamba/ Radio Nihuil

Cuando se enteraron que la Municipalidad los iba a desalojar para permitir la demolición del espacio, se opusieron y montaron guardias nocturnas para no ser sacados del lugar. Así fue como en la mañana de este martes, cuando les pidieron que se fueran, los trabajadores se negaron y aseguraron que no dejarán su lugar de trabajo.

feria persa municipalidad de capital 3.jpg A pesar del intento de diálogo, los feriantes se negaron a dejar la vereda de calle General Paz de Capital, donde la dueña del predio pidió la demolición del espacio. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Conflicto entre feriantes del persa y la Municipalidad de Capital

"No nos dejan estar en la vereda y no tenemos dónde ir. Les pedimos que nos dejen trabajar allí un mes más, hablamos en calle Patricias Mendocinas donde podríamos estar mientras nuestro lugar esté listo, también en calle Patricias Mendocinas, pero les pedimos que nos permitan estar acá un tiempo más. No lo hacemos porque queremos, sino porque nos pasó esto y tenemos que seguir trabajando", expresó una mujer que tenía un puesto en el persa incendiado.

Cuando personal municipal llegó alrededor de las 7 de este martes a la puerta del persa de calle General Paz, se encontraron con una especie de acampe, donde la gente no estaba dispuesta a irse.

feria persa municipalidad de capital 2.jpg Una de las trabajadoras aseguró que si quieren demoler el persa Mendoza deberán pasar con los camiones por encima de ellos. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Una señora que hablaba con los preventores, les dijo: "Ayer nos dijeron que nos teníamos que ir por el viento Zonda, porque corríamos peligro. Ahora nos dicen que es para remodelar. Nos quedaremos acá. No nos vamos a mover, que los camiones pasen por arriba de nosotros".

A pesar de esta postura, los empleados municipales les aseguraron que fueron notificados para desalojar la vereda. Por pedido de la dueña del persa incendiado, estaba previsto que este martes comenzaran a demoler el espacio, pero los trabajadores se resistieron y comenzaron una protesta.

Insistieron en que no irán de allí y que continuarían trabajando en la vereda como lo hacen desde febrero pasado, cuando un incendio en el persa los dejó sin nada. Además, reclamaron la presencia de autoridades de la Municipalidad de Capital, y especialmente de la dueña del lugar, quien solicitó la orden de demolición.

Así quedó la feria persa luego del incendio

En la madrugada del 6 de febrero pasado un cortocircuito en el interior del persa Mendoza provocó fuego y un incendio imposible de parar. Fue el sereno quien advirtió lo ocurrido, quien salió a pedir ayuda y el sereno de otro persa colindante fue quien lo auxilió y llamó a los Bomberos.

feria persa municipalidad de capital 8.jpg No quedó nada en pie dentro de la feria persa Mendoza luego del incendio ocurrido en febrero pasado. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

A pesar de esto, el fuego arrasó con todos los locales del interior del espacio, y las pérdidas fueron totales. Incluso las llamas afectaron algunos locales del persa El Gigante, el cual estuvo unos días cerrado, hasta que luego de pericias y asegurarse que no había riesgos, volvieron a reabrirlo.

feria persa municipalidad de capital 5.jpg Así se ve por dentro hoy el persa de calle General Paz, de Capital, incendiado en febrero. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Cuatro meses más tarde, cuando se terminaron todas las medidas en el interior del espacio, el lugar está listo para ser demolido ya que hay un gran peligro de derrumbe, lo que puede originar otros problemas.

feria persa municipalidad de capital 4.jpg Dentro del espacio del persa hay un gran peligro de derrumbe, por lo que la Municipalidad de Capital tenía previsto comenzar con la demolición. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Antes de limpiar el espacio, se pudo ver cómo quedó por dentro.