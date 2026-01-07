A los feriados ya previstos en el artículo 7° de la Ley N° 27.399, normativa que regula los días festivos nacionales, se le agregan tres jornadas más como días no laborables adicionales mediante la Resolución 164/2025, publicada en el Boletín Oficial.

potrerillos El 2026 tendrá doce fin de semana largos producto de feriados inamovibles y trasladables, días no laborables y jornadas con fines turísticos. Los mismos estarán compuestos de tres y cuatro días, dependiendo los casos.

Según el calendario de feriados 2026, cuándo es el primer fin de semana largo del año

El gobierno nacional de Javier Milei estableció que el primer fin de semana largo del 2026 en el país será en febrero. Con los feriados de Carnaval, que son el lunes 16 y el martes 17, muchos argentinos podrán disfrutar de un fin de semana extra largo (XL) de cuatro días sumando el sábado 14 y el domingo 15.