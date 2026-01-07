El gobierno nacional de Javier Milei oficializó los feriados del 2026 y muchos ya se preguntan cuándo es el primer fin de semana largo en el país para poder pasear o simplemente descansar. La buena noticia es que será XL (extra largo) con cuatro días.
A los feriados ya previstos en el artículo 7° de la Ley N° 27.399, normativa que regula los días festivos nacionales, se le agregan tres jornadas más como días no laborables adicionales mediante la Resolución 164/2025, publicada en el Boletín Oficial.
Según el calendario de feriados 2026, cuándo es el primer fin de semana largo del año
El gobierno nacional de Javier Milei estableció que el primer fin de semana largo del 2026 en el país será en febrero. Con los feriados de Carnaval, que son el lunes 16 y el martes 17, muchos argentinos podrán disfrutar de un fin de semana extra largo (XL) de cuatro días sumando el sábado 14 y el domingo 15.
En el sitio oficial (www.argentina.gob.ar/jefatura/feriados-nacionales-2026) del gobierno nacional explican cuáles son los feriados inamovibles y trasladables y los días no laborables con fines turísticos.
- Los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados al día lunes anterior. Los que coincidan con los días jueves y viernes serán trasladados al día lunes siguiente. Art. 6 de la Ley 27.399.
- Mientras que aquellos feriados cuyas fechas coincidan con un día sábado o domingo podrán trasladarse al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior, según lo determine la Autoridad de Aplicación. Art. 1 del Decreto 614/2025.
Fin de semana largos del 2026
Febrero
- Lunes 16 y martes 17: Carnaval (feriados inamovibles).
*Fin de semana largo de cuatro días (incluidos sábado 14 y domingo 15).
Marzo
- Lunes 23: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).
*Fin de semana largo de cuatro días (incluidos sábado 21 y domingo 22).
Abril
- Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) que este año coincidirá con el Jueves Santo (día no laborable).
- Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible).
*Fin de semana largo de cuatro días (incluidos sábado 4 y domingo 5).
Mayo
- Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible).
*Fin de semana largo de tres días (incluidos sábado 2 y domingo 3).
- Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).
*Fin de semana largo de tres días (incluidos sábado 23 y domingo 24).
Junio
- Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se conmemora el 17, pero se trata de un feriado trasladable).
*Fin de semana largo de tres días (incluidos sábado 13 y domingo 14).
Julio
- Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).
- Viernes 10: día no laborable con fines turísticos.
*Fin de semana largo de cuatro días (incluidos sábado 11 y domingo 12).
Agosto
- Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (es considerado un feriado trasladable, pero no se modificaría la fecha este año).
*Fin de semana largo de tres días (incluidos sábado 15 y domingo 16).
Octubre
- Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable, que este año permanecería sin modificaciones al ser un lunes).
*Fin de semana largo de tres días (incluidos sábado 10 y domingo 11).
Noviembre
- Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (la fecha original es el viernes 20 de noviembre, pero se confirmó el traspaso para que haya un fin de semana largo).
*Fin de semana largo de tres días (incluidos sábado 21 y domingo 22).
Diciembre
- Lunes 7: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).
*Fin de semana largo de cuatro días (incluidos sábado 5 y domingo 6).
- Viernes 25: Navidad (feriado inamovible).
*Fin de semana largo de tres días (incluidos sábado 26 y domingo 27).