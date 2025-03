Feriados 2025: abril tiene dos y un fin de semana largo

Turismo Semana Santa feriados abril 2025.jpg Los feriados de abril son considerados por muchos para hacer turismo.

Feriados 2025: cuáles son los feriados de abril

El primer feriado de abril está cerquita. El miércoles 2 de abril es feriado nacional y se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Este feriado no es trasladable, no se combina con ningún puente turístico y cae justo en medio de la semana laboral. No será un feriado para hacer turismo, pero sí servirá para descansar y que la semana regale un "break" que la haga más liviana.

El segundo feriado es el del Viernes Santo, que cae el 18 de abril y es el día más importante de Semana Santa, momento en el que abril ofrecerá un fin de semana extra largo de 4 días, como sucede cada año en esta fecha religiosa.

Feriados 2025 abril.jpg Feriados de abril 2025. Fuente: argentina.gob.ar

Feriados 2025: cuándo es Semana Santa

La Semana Santa este año será la tercera semana del mes de abril y comprende desde el domingo 13 de abril (Domingo de ramos) hasta el domingo 20 de abril (Pascuas de Resurrección) según la religión católica.

La fecha que da lugar a la Semana Santa, con cuatro días que forman un fin de semana extra largo que incluye días no laborables y feriados, se detalla a continuación:

Jueves 17 de abril (Jueves Santo, día no laborable).

Viernes 18 de abril (Viernes Santo, feriado nacional).

Sábado 19 de abril (Sábado de Gloria, día normal como cualquier sábado).

Domingo 20 de abril (Domingo de Pascuas de Resurrección, día normal como cualquier domingo).

dique-potrerillos.jpg El dique Potrerillos, uno de los atractivos de Mendoza en feriados y fines de semana largos.

Más allá de que la tradición católica marca esta fecha como una época de reflexión y ayuno de carnes rojas, muchas personas aprovechan los días no laborables y el feriado para planificar alguna salida o actividad turística.