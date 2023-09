Veranito. En la montaña, para el Día del Estudiante, ya hubo una muestra de lo que será esta estación del año. Alumnos y estudiantes aprovechan el Día del Estudiante para hacer picnics.

¿Hay clases en Mendoza el 21 de septiembre?

La particularidad de Mendoza es que el jueves 21 de septiembre profesores, profesoras y maestras de todos los niveles no tendrán asueto, sino que deben asistir a los establecimientos ya que la Dirección General de Escuela (DGE) estipuló jornadas docentes según declaración jurada.

Sin embargo, no habrá clases. Es que los alumnos quedan eximidos de asistir a la escuela tanto en nivel inicial, primario y secundario. Tradicionalmente los chicos del nivel medio (secundario) realizan un picnic es día.

En Mendoza son muchos los adolescentes que se trasladan a la montaña, principalmente Potrerillos, para pasar el día, por lo que desde el Ministerio de Seguridad ya preparan un operativo para evitar la ingesta de alcohol o desmanes que pudieran producirse.

controles día del estudiante día de la primavera (12).jpeg Potrerillos es uno de los lugares elegidos por los estudiantes de secundaria mendocinos para el Día del Estudiante. Foto: Martín Pravata

Este año es muy probable que los alumnos de escuelas secundarias (principalmente de cuarto, quinto y sexto año) decidan hacer un "puente" y no asistir el viernes a los colegios, para presentarse a partir del lunes. Si bien este accionar no lo realiza el 100% de los estudiantes, el ausentismo en estas ocasiones suele ser alto. Desde la DGE informaron que quienes no asistan tendrán una falta injustificada.

¿Por qué se celebra el Día del Estudiante el 21 de septiembre?

El festejo del Día del Estudiante no tiene absolutamente nada que ver con el cambio de estación, es decir la llegada de la primavera, sino que conmemora el día que llegaron al país los restos de Domingo Faustino Sarmiento, político, escritor, docente, periodista, militar y estadista argentino.

Sarmiento falleció a los 77 años en la ciudad de Asunción, Paraguay, el 11 de septiembre de 1888 (en esta fecha se conmemora el Día del Maestro) y sus restos fueron inhumados en el Cementerio de la Recoleta 10 días después.

dia del maestro asueto.jpg Tanto el Día del Maestro como el Día del Estudiante se celebran en honor a Domingo Faustino Sarmiento.

El Día del Estudiante comenzó a conmemorarse en 1902 por iniciativa de Salvador Debenedetti, estudiante y presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Desde entonces, los alumnos de colegios secundarios aprovechan el día libre para festejar con sus amigos y compañeros en parques y plazas, donde realizan picnics, mateadas, guitarreadas y diversos deportes.

Día de la primavera: por qué se celebra el 21 de septiembre

En Argentina, cada 21 de septiembre se celebra el Día de la Primavera, fecha que coincide con el Día del Estudiante.

Sin embargo, la llegada de la primavera no se da exactamente el 21 de septiembre, sino que en el hemisferio sur se da entre el 21 y el 23 de septiembre, y termina con el solsticio de verano (cerca del 21 o 22 de diciembre).

Flores en primavera.jpg La primavera se celebra el 21 de septiembre en Argentina. Sin embargo, el equinoccio será el 23 de septiembre en nuestro país.

Este 2023 el día en que comience la primavera en el hemisferio sur será el sábado 23 de septiembre, cuando se concrete el equinoccio. Al mismo tiempo, en la misma fecha, en el hemisferio norte se producirá el equinoccio de otoño.

El equinoccio de primavera es un evento astronómico que sucede una vez al año y sirve como transición entre el invierno y la primavera. Es el momento en que ambos hemisferios de la Tierra están a la misma distancia con respecto al Sol. Por eso dura lo mismo tanto el día como la noche.

Pronóstico del tiempo para el 21 de septiembre, Día del Estudiante

Para el jueves 21 de septiembre el pronóstico del tiempo para Mendoza anticipa una jornada algo nublada por la mañana y nubosidad en aumento por la tarde. La temperatura mínima será de 9°C y la máxima de 17°C.