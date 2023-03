¿Cuándo es Semana Santa en 2023?

La Semana Santa 2023 comenzará el domingo 2 de abril y se dará según el siguiente esquema:

Domingo de Ramos: 2 de abril (coincide con el feriado por el Día del Veterano de Guerra de Malvinas).

Lunes, Martes y Miércoles Santo: 3, 4 y 5 de abril (días laborables).

Jueves Santo: 6 de abril (día no laborable).

Viernes Santo: 7 de abril (feriado nacional).

Domingo de Pascua: 9 de abril.

En Argentina, el jueves 6 de abril es considerado un día no laborable, mientras que el viernes 7 de abril es un feriado, por lo que quienes lo trabajen deben cobrarlo doble, según el convenio colectivo de su actividad. ¿Cuál es la diferencia entre estos términos? De acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo, durante los feriados rigen las normas legales sobre el descanso dominical, mientras que en los días no laborables, el empleador puede optar por dar o no dar el día libre.

¿Qué se celebra en Semana Santa?