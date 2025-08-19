Fentanilo contaminado Operativo Fentanilo contaminado: piden "la investigación de los funcionarios que sabían" lo que pasaba.

Francese destacó que previo al conocimiento de los primeros casos “se notaba una actividad precaria por parte del laboratorio HLB Pharma”.

En este sentido, apuntó contra el empresario Ariel García Furfaro debido a que “son fallas críticas que debieron tenerse en cuenta para que esto no sucediera”.

“Se cometieron muchos errores al fabricar este lote contaminado”, ratificó Francese en una entrevista en una radio porteña.

La abogada confirmó que en el desarrollo de la investigación se intentó la exhumación de algunos cuerpos, “pero se determinó no realizarla”. Por eso mismo, en estos momentos se están peritando “historias clínicas de las víctimas”.

Fentanilo contaminado: piden "la investigación de los funcionarios que sabían" lo que pasaba

Fentanilo, cuarentena, ANMAT y funcionarios

La abogada sostuvo que el lote contaminado “se fabricó 18 de diciembre y el 4 de enero ya estaba en el mercado. No se respetó la cuarentena del lote” del fentanilo contaminado.

Acerca de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, la defensora señaló que “hay irresponsabilidad” por parte del organismo.

“No se hizo lo que se debía hacer. Nunca se protegió el bien de la salud como se debía”, destacó.

Por último, anunció que “la querella también pidió la investigación de los funcionarios que sabían lo que estaba pasando”.