Federico Norte negó que haya Zonda y anticipó que el invierno se despide con frío

Norte, afirmó que "se trata de un viento Norte, se parece al Zonda, es continuo, no es rafagozo, por eso no generó problemas, es viento nomás y algo de polvo, pero no en la misma forma que lo hace el Zonda. Nada que ver".

Agregó que este viento "no viene de Chile, viene de San Luis. El Zonda viene del Pacífico con una serie de complicaciones, en este caso no. En estos momentos, San Luis y sur de Córdoba, tiene vientos muy fuertes, que son vientos del Norte muy secos que se parecen al Zonda, pero no lo son".

►TE PUEDE INTERESAR: Confirmaron que este fin de semana extra largo para los chilenos aún no habrá aduana integrada

Explicó que "hay una parte de la provincia, como General Alvear y San Rafael, que está recibiendo este tipo de viento con baja humedad ambiental, con temperaturas de 25 o 26º, y gran parte de San Martín también, que viene de esa zona de San Luis y Córdoba".

Federico Norte, doctor en Meteorología. Federico Norte anticipó que el final de este invierno será con frío

Y agregó: "Esta situación se va a repetir este viernes en el centro del país y en Mendoza vamos a tener en esta tarde una máxima de 25 o 26º, y este viernes una mínima de 8 y una máxima de 25º, va a haber una situación de viento norte-noreste, procedente del centro del país, y el sábado hay un cambio en la situación porque se va a ir inestabilizando, se anuncia alguna posible precipitación, que va a ocurrir entre la noche del sábado y la madrugada del domingo".

►TE PUEDE INTERESAR: La DGE lanzó el curso de capacitación en minería para docentes, tras el pedido de Asinmet

El especialista anticipó además que "el sábado bajaría la temperatura y el domingo habría un marcado descenso de temperatura, con inestabilidad en la montaña. Porque va a entrar un frente frío y se va a notar la diferencia en la máxima, ya que para el domingo no pasaría los 15 o 16º".

"Entonces hay que estar preparados porque el domingo va a bajar la temperatura. El invierno se despide con frío, porque se va a extender para lunes y martes", resaltó Norte.