Falleció Nilda Eraso, Reina Nacional de la Vendimia 1958 y abuela de la actual reina de San Rafael

Nilda Eraso Reina de la Vendimia 1958 foto de epoca.jpg La Reina Nacional de la Vendimia 1958, Nilda Eraso falleció este lunes en su San Rafael natal. Foto: Instagram

"En estos momentos de dolor, acompañamos y abrazamos a nuestra actual representante departamental y nieta de Nilda, María Sol Indiveri, como así también a su familia y seres queridos", destacó el municipio del Sur provincial.

Y cerró su mensaje: "Nilda nos deja como legado su profundo amor por San Rafael y la defensa de nuestras tradiciones, valor que ha hecho grande la tierra que habitamos".

A estas palabras se sumaron las del intendente Omar Félix, quien rescató de la reina nacional 1958 su "invaluable aporte a la cultura y tradición de esta tierra".

El legado de la Reina Nacional de la Vendimia 1958

Al diario local San Rafael el hijo de la Reina Nacional de la Vendimia 1958, Enrique García, había anticipado que su mamá sufría EPOC y que en los últimos días se había complicado su cuadro de salud.

“Con sus 84 años enfrenta las dificultades de una enfermedad crónica como el EPOC y, en los últimos días, ha tenido una recaída muy severa", reveló el hijo de la reina Nilda Eraso.

Al tiempo que la actual reina departamental de San Rafael, María Sol Indiveri, también había alertado sobre el estado de salud de su abuela. "Mi abuela Nilda Eraso está delicada de salud y tanto ella como nosotros estamos haciendo muchas fuerzas para que salga adelante de una situación compleja", escribió la joven en su cuenta en Instagram.

Nilda Eraso.jpeg La reina sanrafaelina de mandato cumplido tenía 84 años y padecía EPOC. Foto: Gentileza Municipalidad de San Rafael

También a través de sus redes emitió un mensaje de despedida la Subsecretaría de Cultura de Mendoza, así como la Corenave (Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia). Y entre los comentarios, uno se distinguió al describir a Nilda Eraso como "la reina que lloraba lágrimas de cristal al ser coronada".

Las muestras de amor y lamento no se hicieron esperar en las redes y los medios locales tras conocerse la muerte de la reina nacional mandato cumplido. Nilda Eraso fue recordada como una mujer luchadora, apasionada por la Vendimia y las tradiciones que identifican a su San Rafael natal.

La despedida de la reina de la Vendimia de San Rafael

La actual soberana de San Rafael reconoció que la muerte de su abuela se da en un momento especial de su mandato vendimial, a días de entregar los mismos atributos que portó su abuela.

María Sol Indiveri dijo que "estoy transitando mis últimos días como Reina de la Vendimia de San Rafael, el lazo inquebrantable que para siempre me vinculará a ella".

Y agregó que fue Nilda Eraso "quien me inculcó la pasión por Vendimia, con quien me crié escuchando historias de su mandato como Reina Nacional, quien me transmitió el amor por esta tierra que con tanto orgullo he representado".

María Sol Indiveri La reina de la Vendimia 2024 de San Rafael, María Sol Indiveri, es nieta de la soberana nacional. Foto: Gentileza Municipalidad de San Rafael

Ese legado de su abuela y su apoyo incondicional durante el reinado, declaró, le alienta a "cerrar esta etapa en actividad portando los mismos atributos que Nilda tanto ama".

María Sol Indiveri transita sus últimos días como reina de San Rafael. Este departamento vivirá su Fiesta de la Vendimia 2025 el sábado en el Teatro Griego Chacho Santa Cruz.

Cuando finalice el espectáculo "Esencia" llegará el momento de la elección de la reina en la que la nieta de Nilda Eraso se despedirá de la corona departamental.