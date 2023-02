Falleció el papá de la reina de la Vendimia de San Martín, que le dedicó un mensaje desgarrador

►TE PUEDE INTERESAR: ¿Con reinas o sin ellas? La propia ciudadanía de Mendoza se ocupará de decantar este lío

Reina San Martin.jpg

A días de haber sido coronada reina del departamento de San Martín, quien representó a Palmira, le dedicó unas sentidas palabras a su papá en las redes. Con un tono de mucho dolor, la soberana despidió a su padre con un mensaje que emocionó a sus seguidores.

El posteo de Milagros Roldán, reina de la Vendimia de San Martín, fue en su cuenta de Instagram. Con una imagen de ambos juntos la joven publicó el doloroso mensaje: "Volá muy alto, sos y serás el mejor papá que me pudo tocar en esta vida. La vida a veces es muy injusta, y nos arrebata a las mejores personas, quizás tu misión en esta vida ya la cumpliste".

Reina San Martin.png

"Gracias por enseñarme tanto, por tanto amor, por ser tan compañero. Los dos sabemos el amor de uno por el otro, y gracias por hacerme saber que era la luz de tu vida. Me dejaste ser libre y me enseñaste a perseguir mis sueños y objetivos. Los días ya no van a ser lo mismo sin vos, te voy a extrañar toda la vida. Te amo y te llevo siempre en mi alma" cerró la reina de la Vendimia de San Martín.

Fueron varias las cuentas que, a través de sus comentarios, le enviaron su más sentido pésame y fuerza, tanto a ella como a la familia.