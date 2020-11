En principio, un contenedor comenzó a prenderse fuego y, segundos después, ocurrió la detonación, según aseguraron fuentes policiales. Tras la explosión, personal de bomberos se acercó al lugar para sofocar las llamas.

Debido a la cercanía del domicilio del ex presidente Macri es que investigadores especializados de la PFA intentan determinar qué fue lo que originó la explosión y si está vinculado a algún tipo de intimidación al ex mandatario.

Según el primer informe pericial al que accedió el sitio Infobae, en el contenedor no se encontraron artefactos explosivos, sino “latas de laca y de thinner-son envases de, por ejemplo, agua ras-”. Un investigador detalló que “ambos elementos son inflamables y pueden haber explotado porque alguien lo provocó. Pero para saber eso aún hay que esperar el resultado de los peritajes que van a arrojar lo que ocurrió”.

Según la declaración de una vecina con el canal A24, habrían sido dos explosiones: “La primera parecía un choque de un auto, la segunda una explosión fuerte. Vi el humo y todo. Un humo muy alto, no había nadie en la calle. Salía todo el humo del contenedor. La segunda explosión fue terrible”.

Por su parte, desde el entorno del ex presidente relataron que Macri se encontraba en la casa junto a su familia al momento de la detonación. Según indicaron, el ex mandatario no escuchó la explosión aunque sí lo hicieron los vecinos que estaban más cerca del contenedor. También señalaron que más allá de que aún se están investigando si lo ocurrido tiene alguna relación con Macri, la seguridad que lo acompaña por ser ex jefe de Estado no alteró su funcionamiento. Por el momento, están a la espera de los resultados que lancen los peritajes para determinar qué hacer. También sostuvieron que las cámaras de seguridad de su casa no llegaron a captar la secuencia.

Macri vive allí con su hija menor y su esposa, Juliana Awada, donde finalmente se asentaron tras abandonar la residencia de Olivos. La propiedad tiene tres pisos, un inmenso parque y la vista da hacia el Río de La Plata. El terreno es de 1200 metros cuadrados y el diseño de toda la mansión está inspirado en una arquitectura al estilo francés, con grandes columnas y pisos de mármol Travertino y Portoro.

En el caso interviene el Juzgado Federal N°2 de San Isidro, a cargo del juez Lino Mirabelli, quién ordenó la revisión de las cámaras de seguridad de la cuadra para intentar identificar a los sospechosos.