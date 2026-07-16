¿Existe la hora perfecta para tener relaciones? Los mitos y verdades del mañanero, siestero y el nocturno

Biológicamente, hombres y mujeres tienen diferentes "horarios" sexuales.

El cronograma del deseo: ¿existe una hora perfecta para el sexo?

Hay una costumbre muy arraigada de mantener relaciones sexuales durante la noche que está vinculada tanto a aspectos culturales como a la rutina diaria. Sin embargo, no existe un horario ideal para la actividad sexual.

El momento adecuado va a depender de múltiples factores, entre ellos la rutina de cada persona, los ritmos biológicos, cambios hormonales, los niveles de estrés, la dinámica del vínculo y el sistema de creencias de cada uno, de acuerdo con lo que cuenta la licenciada.

La nocturnidad sexual, por ejemplo, tiene sus ventajas y desventajas. “Existe evidencia de que el orgasmo favorece el descanso debido a la liberación de la oxitocina, prolactina y endorfinas, sustancias relacionadas con la relajación y el bienestar. Además, para muchas parejas la noche permite mayor intimidad y privacidad”, explicó.

Sin embargo, en este horario el organismo experimenta una mayor necesidad de descanso, por lo que el cansancio físico y mental puede disminuir el deseo sexual (especialmente en vínculos sostenidos en el tiempo o personas convivientes).

La ciencia señala a la primera hora de la mañana como el momento ideal.

De hecho, un estudio científico, publicado en Frontiers in Psychology, analiza cómo influyen los relojes biológicos en la vida sexual y la satisfacción de las parejas. En este sentido, la "disponibilidad de la pareja" es un factor clave, ya que la verdadera razón del sexo nocturno (generalmente entre las 23 y la 1) no siempre es biológica, sino simplemente la disponibilidad del otro al llegar la hora de dormir.

Además, se supo que las mujeres prefieren mayoritariamente las horas de la noche para el sexo, de manera generalizada. Incluso aquellas que biológicamente son madrugadoras. Por otra parte, muchas personas también prefieren el denominado “sexo mañanero”, ya que suelen sentirse más descansadas y con mayor disposición.

“Durante las primeras horas del día se registran cambios hormonales que, junto con la liberación de dopamina, adrenalina y endorfinas asociada a la respuesta sexual del orgasmo, pueden contribuir a una mayor sensación de energía, vitalidad y bienestar emocional, favoreciendo un inicio del día con mejor estado de ánimo”, afirmó la licenciada.

Para complementar a la licenciada, el estudio a su vez respalda biológicamente el deseo matutino masculino argumentando que los hombres muestran niveles de testosterona significativamente más altos por la mañana. Es decir, mientras que las mujeres tienden a preferir la noche sin importar su reloj biológico, los hombres matutinos desean el sexo temprano, mientras que los nocturnos lo prefieren tarde.

Entonces, para Amira, la sexóloga, resulta importante mencionar que el momento más adecuado para disfrutar del sexo será aquel que se adapte a las preferencias, circunstancias y exigencias diarias de cada persona o pareja.