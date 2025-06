Ex Potenciar Trabajo: excelente noticia para los beneficiarios de Volver al Trabajo y Acompañamiento Social

Los beneficiarios de Volver al Trabajo y Acompañamiento Social van a cobrar el cuarto día hábil de junio y no el primer día, como pasó en abril y mayo.

Vale recordar que la intención del gobierno nacional es pagarle a los ex Potenciar Trabajo el primer o segundo día hábil del mes y no el quinto como venía sucediendo hasta marzo. Esta idea se dio a conocer en diciembre 2024, pero no se ha podido sostener en el tiempo.

Ex-Potenciar-Trabajo-Volver-al-Trabajo-y-Acompañamiento-Social.jpg

Vale recordar que este programa está a cargo del organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano. Sin embargo, los pagos los realiza la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El monto del beneficio se mantiene congelado en $78.000 sin vistas de un aumento en el corto plazo.

Cómo saber si cobro Potenciar Trabajo

Ingresar al sitio Mi Argentina o a Mi ANSES

Ingresar el número de CUIL

Tipear la Clave de Seguridad Social

Seleccionar el apartado “Mis cobros”

Corroborar las prestaciones señaladas para el mes en curso

Qué son los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social

El programa Acompañamiento Social depende de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y está destinado a aquellas personas que tienen 50 o más años y a las mujeres con 4 hijos o más menores de 18 años.

Mientras que Volver al Trabajo, que está bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, es para los ex titulares del programa Potenciar Trabajo y tienen entre 18 y 49 años.