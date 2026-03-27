Eutanasia de Noelia: "Te funcionan las manos, puedes estar todo el día jugando", le recriminó un youtuber

El polémico youtuber Dalas Review es el protagonista de esta historia, que prácticamente fue hundido con miles de comentarios por sus dichos.

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Eutanasia de Noelia Castillo: las palabras del gamer

El video, que rápidamente fue denunciado masivamente por los usuarios y cuyo eco llegó a través de diversas plataformas -siendo recogido en un polémico tuit del medio español OKDiario-, muestra al individuo burlándose y minimizando el calvario que atravesó la joven de España desde aquel fatídico 2022, que la dejó con una paraplejia irreversible.

Lejos de poder escudarse en la desgastada excusa del “humor negro” o la incorrección política, las declaraciones del creador de contenido cruzan una línea roja fundamental. Banalizar el sufrimiento crónico, el trauma de una agresión y el pedido desesperado de una persona por alcanzar la paz y una muerte digna no es un chiste ni una "estrategia" válida para generar interacciones o ganar visualizaciones: es una preocupante exhibición de falta de humanidad.

“Tía, si puedes hacer de todo”, aseguraba el gamer, asegurando que todo el proceso que estaba viviendo Noelia Castillo y sobre la petición de eutanasia, es una “tontería”.

“Te está dando el Estado una pensión por minusvalía, tienes el sueño de todo gamer. Porque te funcionan las manos, solo no te funcionan las piernas; puedes estar todo el día jugando. Me dirás que eso no es divertido (…) Sin piernas podría vivir perfectamente”, fueron las siguientes palabras del muchacho, en un video que es tendencia por estas horas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/okdiario/status/2037512021726413169&partner=&hide_thread=false Las despreciables palabras del youtuber Dalas Review sobre Noelia Castillo: «El sueño de todo gamer».



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Eutanasia de Noelia Castillo: repudio generalizado de los usuarios

La comunidad digital no tardó en reaccionar. Miles de usuarios, incluyendo a otros streamers de peso, comunicadores y figuras públicas, salieron a repudiar las palabras del gamer, exigiendo a las plataformas de transmisión que tomen medidas disciplinarias severas y suspendan sus canales. El repudio apunta no solo a la miseria moral de los comentarios en sí, sino al peligroso mensaje que estas actitudes envían a una audiencia mayoritariamente joven, normalizando la burla hacia la salud mental, el dolor extremo y las tragedias personales.

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La historia de Noelia Castillo, marcada por el dolor crónico y la incomprensión de su propio entorno familiar, nos obliga a mirar de frente realidades complejas que merecen un profundo respeto. Su partida debería ser un momento de recogimiento en memoria de una joven que, como ella misma expresó en sus últimas apariciones públicas, solo buscaba "irse en paz y dejar de sufrir".

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Que este durísimo desenlace sea utilizado como combustible para la mofa de un personaje de internet, es un síntoma alarmante de la desconexión emocional que a veces impera frente a las pantallas. Hoy, más que nunca, es necesario trazar un límite ético definitivo: el dolor ajeno no es material para crear contenido y la empatía no puede ser negociable.