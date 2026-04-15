Europa puso en marcha un nuevo sistema de control de entrada y salida para turistas

Nombre y datos del documento de viaje

Huellas dactilares

Imagen facial

Fecha y lugar de entrada y salida

Toda esta información queda almacenada en una base de datos durante tres años, salvo que el viajero renueve su pasaporte antes de ese plazo.

El nuevo sistema biométrico que sustituye al pasaporte tradicional cambiará cómo se entra y sale de la Unión Europea El nuevo sistema biométrico que sustituye al pasaporte tradicional cambiará cómo se entra y sale de la Unión Europea

Qué cambia para los turistas

Uno de los cambios más importantes es que ya no se sellará el pasaporte al ingresar o salir de Europa.

En su lugar, los viajeros deberán utilizar kioscos de autoservicio automatizados, donde realizarán el registro digital de sus datos.

El sistema aplica para quienes realicen estancias cortas en cualquiera de los 29 países europeos que integran el esquema, incluyendo estados de la Unión Europea y del espacio Schengen.

Cuándo entra en vigencia y en qué etapa está el sistema

El sistema comenzó a implementarse desde el 10 de abril de 2026, en el marco de un proceso progresivo de puesta en marcha en distintos países europeos.

Está dirigido a ciudadanos de países no pertenecientes a la Unión Europea, es decir, turistas que visiten Europa por períodos cortos, y su funcionamiento se irá consolidando a medida que avance su aplicación en los controles fronterizos.

Demoras en los aeropuertos

En sus primeros días de funcionamiento, el sistema registró algunas demoras en distintos aeropuertos, debido a la adaptación al nuevo mecanismo.

Si bien el objetivo es agilizar los controles fronterizos y mejorar la seguridad, la transición inicial puede generar tiempos de espera más largos para los viajeros.

Un cambio clave en el control migratorio

El EES forma parte de una estrategia de la Unión Europea para modernizar el control de fronteras y digitalizar los registros migratorios.

Con este sistema, las autoridades podrán llevar un seguimiento más preciso de las entradas y salidas, reemplazando el método tradicional del sellado de pasaportes.