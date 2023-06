Estudiantes secundarios de la UNCuyo representarán al país en las Olimpíadas de Biología en España

► TE PUEDE INTERESAR: La UNCuyo convocó a estudiantes para ser tutores en escuelas secundarias rurales

Un largo camino a Madrid

La edición XVI de la Olimpíada Iberoamericana de Biología (OIAB) se concretará del 3 al 9 de septiembre, en la Universidad Autónoma de Madrid, en España. Esta competición anual entre estudiantes preuniversitarios de países de Sudamérica, Centroamérica, Portugal y España busca estimular el interés por el estudio de la disciplina, y allí estarán nuestro representantes integrando el equipo argentino.

Para poder ganar un lugar en esta competencia internacional, los jóvenes fueron entrenados en las distintas ramas de la Biología. Entre marzo y mayo pasado, viajaron durante una semana hasta la ciudad de Río Cuarto para tomar clases intensivas con profesionales de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales. En cada encuentro abordaron temas que van desde el nivel subatómico de organización hasta la biósfera.

Esta etapa de las Olimpíadas Argentinas de Biología culminó con los exámenes eliminatorios que definieron su acceso a la próxima instancia. Hace pocos días, se les comunicó que rindieron con éxito estas pruebas y que integrarán la delegación que representará al país en la instancia iberoamericana.

estudiantes-klita-profe-poggi.jpg Orgullo alvearense y mendocino: estos son Franco Klita, la profesora Natalia La Spina, y Máximo Poggi, que junto a Bruno Vargas, de Guaymallén, completan el trío de mendocinos que forman el equipo argentino de biología. Gentileza Máximo Poggi

La experiencia de las olimpíadas en primera persona

Los tres integrantes mendocinos del cuarteto nacional que concursará en España, relataron sus experiencias y sus anhelos respecto al futuro en una rama tan apasionante de la ciencia como es la biología.

¿Cómo fue la experiencia de participar en el concurso Nacional?

Máximo Poggio (MP), alumno del sexto año de la Escuela de Agricultura (EA) de General Alvear, dijo: "La experiencia de la instancia nacional fue muy edificante ya que se rendía en equipos de tres. Tuve la oportunidad de afianzar las habilidades del trabajo en grupo, lo que me llevó a aprender a lidiar con tensiones propias y empatizar con las ajenas; el intercambio con gente de casi todas las escuelas del país fue de lo más grato y, por último, ser consciente de que hay muchísimos chicos y chicas de mi edad que comparten dos cosas muy importantes: la pasión por la biología y las ansias de siempre saber un poco más", dijo Maxi, que agregó: "Claro está que lo lindo que es participar en esa instancia, también conlleva sus dolores de cabeza, pero realmente lo vale".

En tanto Franco Klita (FK), que está en quinto año del colegio alvearense de la UNCuyo, expresó: "La verdad, me hizo mucha ilusión poder viajar a Río Cuarto, yo siempre escuchaba a mis profesores de olimpíadas hablar de las veces que iban a Córdoba y de las experiencias que tenían. Casi me da algo cuando me enteré que habíamos quedado entre las 30 mejores escuelas. Ya estando allá, si bien el examen nos ponía los pelos de punta a mis compañeros y a mí, nos lo tomamos con calma", dijo el sureño, para sumar: "Y bueno, gracias al estudio, tanto mío, como de mis compañeros en el equipo, Máximo Poggio y Mateo Lasagno, y a nuestra profe Natalia La Spina; obtuvimos la primera mención". El otro alvearense, Mateo, no quedaría entre los finalistas.

El mendocino de Guaymallén, Bruno Vargas (BV) contó: "Fue una experiencia inolvidable. Yo ya venía participando de OAB desde 2020, pero por distintas situaciones como la pandemia, nunca pude viajar, y mi primer año fue en el 2022. Es lindo no solo por el lado de que viajás con tus compañeros a rendir en otra universidad, otros laboratorios sino también el hecho de conocer y convivir con gente de todo el país me parece que es una de las cosas que más se valoran".

equipo-argentino-olimpiadas-biologia-01.jpg Estos fueron los finalistas de la Olimpíada Argentina de Biología. Arriba están los mendocinos Máximo Poggio, Bruno Vargas, y Franco Klita. Abajo a la izquierda está la otra integrante del equipo, la bonaerense Malena Calo.

¿Cuáles son las expectativas para las Olimpíadas en Madrid?

MP: "Estar parados donde estamos en este momento nos llena de orgullo, saber que todo el esfuerzo puesto a lo largo de este año y el anterior dio frutos es de lo más lindo. En principio siempre vimos muy lejos la posibilidad de llegar a una instancia como la que nos espera, y, ahora que llegamos, vamos a dar lo máximo de nosotros mismos, tanto emocional, como física y psicológicamente para saber que lo dejamos todo y volver a casa con el mejor premio: el conocimiento".

Luego Maxi confesó feliz: "¡También vamos a recorrer la ciudad y tomar muchas fotos de tan linda experiencia!".

FK: "La verdad es un orgullo poder decir que represento a Argentina. Nos han felicitado de todos lados y acá en Alvear ha resultado algo especial este logro nuestro", expresó el joven que quiere seguir en la universidad alguna carrera afín a la biología.

VB: "La principal expectativa es obviamente, representar de la mejor manera a nuestro país, no sólo consiguiendo algún reconocimiento en lo que respecta de olimpiadas, sino que también, como argentinos, transmitiendo nuestra cultura y costumbres y lograr representar a Argentina en su aspecto más social y no sólo académico. Además el poder disfrutar del viaje y la experiencia que se nos da".

3: ¿Algún profe referente para esta pasión por la biología, y cuando nacióesa pasión?

MP: "Mi pasión por la biología se la debo, en primer lugar, a mi compañero de equipo en la instancia nacional, Mateo, quien un día del año 2021 me propuso que asistamos juntos a una clase de Olimpíadas de Biología. Las primeras veces no me mostraba muy convencido de continuar, pero su insistencia me hizo seguir hasta darme cuenta que ése era mi lugar. Por otro lado, mi profesora Natalia La Spina se lleva el mérito a ser el pilar más grande de todo esto, y la persona que está detrás de que esté parado donde estoy hoy, es quien todos los viernes cumplía a rajatabla los encuentros, con alguna merienda para el equipo y el infaltable matecito".

Sobre la docente alvearense Maxi agradeció: "Ella es, fue y será el motor que me impulsa a saber más, a ser constante y la que me enseñó que lo aprendido es algo que nunca nadie me va a poder quitar.

FK: "Más que nada en la escuela, los profesores despertaron la pasión que tengo ahora por la biología. Quiero estudiar en la universidad alguna carrera relacionada con esta ciencia. En particular me interesa mucho la genética".

Finalmente, Franco mencionó también como responsable de el cariño por la materia a su profesora: "Natalia (La Spina) está re contenta con nuestro desempeño".

BV: "En lo que respecta a las olimpiadas de Biología la profesora Gabriela Vargas es mi referente, ella me viene acompañado en esto desde el 2020, no solo explicándome y dando clases sino que también alentándome en todo. Además de ella ha habido muchos profesores de mi escuela que también han estado ahí, ayudándome y haciendo el aguante siempre".

