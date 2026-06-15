Mientras muchos turistas eligen Mendoza por sus paisajes, el vino o la gastronomía, un grupo de adolescentes de Estados Unidos decidió conocer la provincia viviendo con familias mendocinas. Se trata de 14 estudiantes y 2 docentes provenientes de Nashville, Tennessee, que por estos días participan de un programa de intercambio educativo y cultural organizado junto al Instituto Cuyano de Educación Integral (ICEI).
Estudiantes de Estados Unidos llegaron a Mendoza para vivir con familias locales y conocer la cultura
Catorce jóvenes de Nashville participan de un programa de intercambio con el ICEI que combina clases, recorridos turísticos y convivencia con mendocinos
La experiencia, que se extenderá hasta el próximo domingo, busca que los jóvenes de entre 15 y 19 años puedan integrarse a la vida cotidiana de Mendoza, practicar el idioma y conocer las costumbres locales. A diferencia de un viaje turístico convencional, el programa incluye alojamiento en hogares de familias anfitrionas y una agenda de actividades compartidas con alumnos mendocinos.
Como parte de esa agenda, la delegación visitó el Concejo Deliberante de la Ciudad, donde mantuvo un encuentro con el intendente Ulpiano Suarez. La actividad también contó con la participación de unos 60 estudiantes de tercer año del ICEI, quienes acompañaron a sus pares estadounidenses en una recorrida por la pinacoteca que alberga una muestra del reconocido artista Fidel Roig Matons.
El contexto futbolero también tuvo su lugar durante la jornada. En medio de la expectativa por el Mundial, mendocinos y visitantes protagonizaron un intercambio de camisetas que sirvió como símbolo del acercamiento entre ambas culturas y del espíritu que persigue este tipo de iniciativas.
Durante su estadía, los estudiantes recorrieron algunos de los sitios más representativos de la Capital y sus alrededores, entre ellos el Museo del Área Fundacional, la Casa de San Martín, las Ruinas de San Francisco, el Parque General San Martín y la Reserva Natural Divisadero Largo.
Además, participaron de una clase especial de folclore a cargo del Ballet de la Ciudad, una propuesta orientada a acercarlos a una de las expresiones culturales más tradicionales de la región y a fomentar el intercambio con los jóvenes mendocinos.
El programa une a Mendoza y Estados Unidos
El programa forma parte de un vínculo de cooperación que une a Mendoza y Nashville desde hace más de 18 años a través de un acuerdo de ciudades hermanas. Ese convenio promueve el desarrollo de proyectos educativos, culturales, turísticos y académicos entre ambas comunidades y ha permitido que, año tras año, estudiantes de uno y otro país crucen fronteras para compartir experiencias.
En ese contexto, el ICEI se ha convertido en uno de los protagonistas del intercambio. Desde 2011 recibe delegaciones provenientes de Estados Unidos y organiza, a su vez, viajes de sus propios alumnos hacia Nashville. De hecho, este año estudiantes mendocinos realizaron una visita a ese país durante abril, completando un intercambio recíproco que ya suma varias ediciones.
La relación entre ambas ciudades también incluye iniciativas de cooperación universitaria, promoción turística y proyectos vinculados con la sustentabilidad y la innovación. Incluso es habitual que delegaciones de adultos provenientes de Nashville visiten Mendoza durante la Fiesta Nacional de la Vendimia.