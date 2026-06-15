Estudiantes de Estados Unidos llegaron a Mendoza para vivir con familias locales y conocer la cultura

estudiantes de estados unidos en mendoza 2 Los estudiantes de Estados Unidos se reunieron con el intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez.

El contexto futbolero también tuvo su lugar durante la jornada. En medio de la expectativa por el Mundial, mendocinos y visitantes protagonizaron un intercambio de camisetas que sirvió como símbolo del acercamiento entre ambas culturas y del espíritu que persigue este tipo de iniciativas.

Durante su estadía, los estudiantes recorrieron algunos de los sitios más representativos de la Capital y sus alrededores, entre ellos el Museo del Área Fundacional, la Casa de San Martín, las Ruinas de San Francisco, el Parque General San Martín y la Reserva Natural Divisadero Largo.

Además, participaron de una clase especial de folclore a cargo del Ballet de la Ciudad, una propuesta orientada a acercarlos a una de las expresiones culturales más tradicionales de la región y a fomentar el intercambio con los jóvenes mendocinos.

El programa une a Mendoza y Estados Unidos

El programa forma parte de un vínculo de cooperación que une a Mendoza y Nashville desde hace más de 18 años a través de un acuerdo de ciudades hermanas. Ese convenio promueve el desarrollo de proyectos educativos, culturales, turísticos y académicos entre ambas comunidades y ha permitido que, año tras año, estudiantes de uno y otro país crucen fronteras para compartir experiencias.

En ese contexto, el ICEI se ha convertido en uno de los protagonistas del intercambio. Desde 2011 recibe delegaciones provenientes de Estados Unidos y organiza, a su vez, viajes de sus propios alumnos hacia Nashville. De hecho, este año estudiantes mendocinos realizaron una visita a ese país durante abril, completando un intercambio recíproco que ya suma varias ediciones.

estudiantes de etados unidos 3 (2) El intendente de Capital, Ulpiano Suarez, se reunió con los jovenes estadounidenses.

La relación entre ambas ciudades también incluye iniciativas de cooperación universitaria, promoción turística y proyectos vinculados con la sustentabilidad y la innovación. Incluso es habitual que delegaciones de adultos provenientes de Nashville visiten Mendoza durante la Fiesta Nacional de la Vendimia.