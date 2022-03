Estudiantes de Derecho de la UNCuyo le pidieron intervención al Senado por el plan de estudios

El objetivo es tener el apoyo de los senadores y que pidan formalmente informes, ya que los estudiantes no consiguen una respuesta a sus notas y reclamos. "Queremos establecer una mesa de diálogo", indicaron.

El problema es que en el 2017 cambiaron el plan de estudios, por lo que ingresaron en el 2016, con el plan de 1990, les pusieron un plazo hasta el 31 de marzo del 2023 para recibirse. De lo contrario, se le sumarían más de 20 materias, además de prácticas profesionales que deberían cursar, por lo que la carrera se les extiende por varios años más.

Algunos cambios en la UNCuyo

Victoria Segovia, una de las alumnas afectadas, indicó a Diario UNO que luego de los constantes reclamos que realizaron, la semana pasada el Consejo Directivo decidió que la fecha para que estos alumnos se reciban se extienda hasta el 31 de marzo del 2026, tres años más que el decreto anterior.

Pero esto no soluciona nada. "Los que tengamos 15 materias o más llegamos justitos, ya que en un muy buen año sacamos 5 materias, sin contar si desaprobamos algún final", explicó Victoria.

Son más de 500 alumnos los que están en esta situación, por lo que se ven afectados directamente con su carrera y profesión.

"Nos pidieron que para tener el plazo hasta el 2026 tenemos que presentar un plan de trabajo de cómo sacaríamos lo que nos queda, detallando materia por materia, en qué mesa y en qué mes. Es muy difícil que se cumpla así tal cual y no nos dijeron cómo se va a poner en práctica ese plan de trabajo, ni tampoco qué pasaría si alguien no cumple con ese itinerario", expresó la alumna que se ve afectada por este cambio.

Agregó: "Hoy presentamos una nota para que se expidan las autoridades sobre cómo se pondría en práctica y cuáles serían las consecuencias del incumplimiento de ese plan de trabajo. Además, nos agregaron una cláusula en el proyecto que deberíamos sacar las áreas seminarizadas y la práctica profesional el 1 de abril del 2024, pero para sacar eso hay que sacar otras materias antes que llevan mucho tiempo de estudio".

Sin diálogo

A pesar de toda esta situación, Victoria aseguró: "No se sentaron con nosotros a dialogar y pensar en conjunto una solución a futuro. No queremos que nos regalen el título, sino no estaríamos estudiando en una de las facultades más difíciles del país, somos promotores de la calidad educativa, pero creemos que siguen tomando decisiones unilateralmente sin pensar en el alumnado, sin escuchar las demandas, los reclamos y sin pensar en la realidad académica".

Protesta en puerta

Además, el 4 de abril, a las 9, harán una sentada en el ingreso de la Facultad de Derecho, en reclamo a este tema y otros, de los dos planes de estudios, quienes están en contra de estas trabas para la carrera.