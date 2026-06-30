Estudiantes de China replican cohete de la NASA con botellas de plástico

El cohete está dividido en dos etapas. La primera, ubicada en la base, proporciona el impulso inicial. Cuando se queda sin agua, un mecanismo de liberación neumática permite que esa sección se desprenda automáticamente y caiga. Al mismo tiempo, la segunda etapa, situada en la parte superior, continúa el vuelo por sí sola, replicando el funcionamiento de los cohetes utilizados en las misiones espaciales para ganar altura de forma más eficiente.

Aprender a través del error

Conseguir que ambas etapas se separaran en el aire de forma automática y en el momento preciso fue el mayor desafío del proyecto. El sistema debía liberar la primera etapa únicamente cuando la presión alcanzara el nivel adecuado, sin utilizar sensores electrónicos ni controles digitales.

El grupo de estudiantes de China realizó decenas de pruebas antes de obtener un resultado exitoso. En cada intento analizaron los errores, modificaron la cantidad de agua, ajustaron la presión del aire y rediseñaron las aletas de plástico para mejorar la estabilidad del vuelo.

El proyecto demuestra que es posible enseñar conceptos avanzados de ingeniería y física sin necesidad de laboratorios costosos. Con materiales cotidianos como botellas de plástico, agua, válvulas de bicicleta y recipientes reciclados, los alumnos lograron comprender principios como la presión, la acción y reacción, la estabilidad aerodinámica y la separación por etapas, conceptos presentes en los lanzamientos de cohetes reales.