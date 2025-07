Estudiante de Derecho en la UNCuyo pide "likes" para lograr el pase al Mundial de oratoria

Julieta Barbeito Julia Barbeito entrevstada por Marisol Benegas en Canal 7.

"Vótenme", pidió Julia Barbeito

Entrevistada en Noticiero 7 por Marisol Benegas Barbeito explicó que "la Liga de Debate Universitario organiza todos los años el Mundial para estudiantes de hasta 27 años que hablen español".

"Este 2025 -continuó- fuimos 7.000 y de allí un jurado eligió a 100. Cada uno expuso en dos minutos un tema libre. Después, de esos 100 el jurado dejó 30 y ahí estoy yo".

Julia detalló que para seleccionar los cuatro que irán a Melilla, España, se apela al voto popular y quedan los que más likes sumen en su video.

"Así que ya saben, vótenme a mí. Me tienen que llevar a la final", exclamó la estudiante con natural simpatía para expresarse en cámaras. La votación finalizará el miércoles 23 de julio a las 19. La cuenta de Julia es @julitabarbeito. También se puede hacerlo a través de ledu_debate

El tema desarrollado por la mendocina es el de la "explotación que sufren los niños influencers".

Julia relató que para una buena oradora "lo importante es transmitir la emocionalidad, poder llegar a las personas. Es lo que nos diferencia de la Inteligencia Artificial".

Barbeito es la única mendocina seleccionada y representa a Argentina junto a 3 alumnos de la Universidad de Belgrano de Buenos Aires. Fueron elegidos por un jurado compuesto por 7 profesores de universidades de habla hispana.

"Fue muy difícil elegir el tema, porque quería algo que fuera trascendente, que te dejara pensando, que te tuviera con la idea en la cabeza un rato. Me costó bastante elegirlo y tenía cinco días para preparar la temática y la exposición en dos minutos", explicó Julia en la página web de la UNCuyo.

Voy a ir a representar a Argentina y a Mendoza lo mejor que pueda, me tengo toda la fe, así que espero que la gente con el like me acompañe, porque yo en España lo doy todo, el trofeo vuelve a Mendoza sí o sí, solo necesito la oportunidad de llegar

Para ayudar a Julia a llegar a la España, hay que dar like en la publicación que se encuentra más arriba Además, la representante mendocina pidió que compartan la publicación para que más personas puedan escucharla y apoyarla en este proyecto.