"Estoy por tener un bebé y no llego al hospital": el audio desesperado de una madre

Del otro lado se encontraba Ana Salomone, médica: "Escuchame, cada vez que tengas una contracción respira hondo. Tranquilizate, con todos los datos que vos me des yo te voy a ayudar", le dijo. Al mismo tiempo derivaba un móvil policial con una ambulancia.

En la llamada, difundida por la propia municipalidad de Córdoba se escucha a la profesional haciéndole preguntas a la joven.

"El bebé va a salir ahí en la cama, no hay problema. Vos respirá por la nariz, no por la boca", le dijo la médica, madre de tres hijos, y luego le explicó cómo debía respirar. Hubo suerte además, la madre de Macarena llegó justo a la casa y pudo ayudar en el parto.

Una doctora del 107 asistió un parto domiciliario por teléfono

"Ponete delante de sus piernas. El bebé va a nacer sí o sí y nacen solos prácticamente, lo único que hay que hacer es evitar que salgan en mala forma. Así que te pones delante de ella y la ayudas a respirar en la forma en que tiene que respirar", le indicó.

Pero fue todo tan rápido, que en una de las indicaciones, desde la casa de Córdoba le explicaron que el bebé ya estaba saliendo. Ante la confirmación de que Helena, así se llamó a la bebé, ya tenía la cabeza afuera, les pidió que esperen a la próxima contracción para pujar y que tengan una toalla cerca para limpiarlo luego.

Hasta que llegó la tranquilidad: “Ahí salió”. Pero la tranquilidad de la familia no se tradujo en el servicio de emergencias, y Ana se desesperó para que no corten el cordón umbilical: “¿Salió? Necesito por favor que no corten el cordón, limpien el bebé, fijense que respire, y no corten el cordón, pongalo sobre el pecho de la mamá”.

Segundos después, Ana rompió en emoción al escuchar por primera vez a Helena: "Lo escucho llorar, está llorando. Te felicito, les mando un beso inmenso a la mamá que se portó como una genia".