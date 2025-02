Estos son los próximos eventos autorizados para canjear monedas antiguas en México en 2025

monedas.webp Antes de vender tus monedas coleccionables, la mejor opción siempre es acudir a un numismático y saber si es rentable la venta de las mismas.

Convenciones de intercambio de monedas y billetes

A continuación, te dejamos una lista con las próximas convenciones oficiales que se organizan en México. Toma nota si eres aficionado de la numismática, coleccionista o comerciante.

Subasta de Numismática CDMX: el próximo 1 de marzo está planificado un evento bajo la organización de Notafelius una casa de subastas que data de 1991. Se organiza en el Hotel del Prado en Avenida Marina Nacional 399, Colonia Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México .

. VI Convención Numismática de Guadalajara: organizada por el Grupo de Coleccionistas y Numismáticos de Jalisco (Grupo CONUJA). El evento se lleva a cabo el 8 de marzo de 10 a.m. a 6 p.m. en el Hotel Mision Carlton, en Salon Xalistlico en Guadalajara.

Otros sitios para vender monedas antiguas

Monedas y Medallas de Palma (Numismática) es uno de los sitios más conocidos. Se ubica en C. de la Palma 25-Local B y C, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000 CDMX. El horario de atención es de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Otro sitio donde se puede comprar, vender o subastar antigüedades y objetos de colección es todocoleccion.net aEn esta plataforma los coleccionistas pueden encontrar libros históricos, monedas, entre otras cosas. Es una opción ideal para quienes prefieren realizar transacciones de forma digital.