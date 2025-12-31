Estos son los horarios en Año Nuevo del transporte público, comercios y estaciones de servicios

Así funcionarán los micros en este Año Nuevo

El transporte público de corta y media distancia funcionará con horarios y frecuencias habituales durante este miércoles, pero los recorridos terminarán a las 21.30 para que todos puedan llegar a su destino, pero también para que los trabajadores lleguen a reunirse con sus familias.

El jueves 1 de enero de 2026 las frecuencias serán como un día feriado, con frecuencias más espaciadas lo que se traduce en una mayor espera.

colectivo micros mendoza mendotran sube.jpg El transporte público funcionará hasta las 21 y desde el Año Nuevo las frecuencias serán más reducidas. Imagen ilustrativa.

Además, cambia el valor del pasaje el cual pasa de $1.200 a $1.400 tal como estaba previsto y había sido anunciado por el Gobierno de Mendoza.

Luego, durante enero, las frecuencias de los micros disminuirá 20%, por lo que habrá más espera en el transporte público a comparación del resto del año.

Los comercios y estaciones de servicios con horario especial

Este 31 los negocios del centro de la Ciudad de Mendoza, súper e hipermercados y shoppings estarán abiertos hasta las 14, tal como ocurre hace años luego de un acuerdo con el Centro de Empleados de Comercios (CEC).

Luego, algunos restaurantes y bares pueden permanecer abiertos unas horas más, especialmente en patios de comida en centros comerciales.

faltante de gasoil estaciones de servicio nafta (21).jpg Las estaciones de servicio también tendrán un horario especial en este Año Nuevo. Imagen ilustrativa. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

En Año Nuevo todos estos rubros permanecerán cerrados, salvo algunos lugares para comer y cines.

En cuanto a las estaciones de servicio estarán abiertas para todo público hasta las 22, y luego quedarán guardias solamente para casos de emergencias, como móviles policiales o ambulancias.

El 1 de enero retomarán la actividad normal desde las 6 con el horario habitual de cada estación de servicio.

Así funcionarán los hospitales por las fiestas de Año Nuevo

A diferencia del resto de los servicios, las guardias de los principales hospitales de Mendoza y los Centros de Salud trabajarán con normalidad y con refuerzos ante la posibilidad de una mayor concurrencia de personas.

hospital central Las guardias de los hospitales trabajarán con refuerzos en este Año Nuevo. Imagen ilustrativa.

Algunos Centros de Salud no tendrán actividad, pero los hospitales públicos y privados estarán abiertos como todos los días del año para atender las urgencias y emergencias que ocurran en este Año Nuevo.