Estos son los horarios en Año Nuevo del transporte público, comercios y estaciones de servicios

Los servicios básicos y los comercios en Mendoza tienen horarios especiales para este 31 de diciembre y para el Año Nuevo con el objetivo de cubrir las necesidades de todos. Recomendaron prestar atención a estos cambios en días claves.
Como ocurre siempre, este fin de año y Año Nuevo no es la excepción en los horarios más acortados y el funcionamiento para los diferentes servicios de transporte público, comercios, estaciones de servicios y también guardias de hospitales como centros de salud.
Por esto, recomendaron prestar atención en estos cambios temporales en su mayoría especialmente para este miércoles 31 de diciembre, cuando la mayoría de los servicios son más acotados, al igual que el 1 de enero de 2026.
Así funcionarán los micros en este Año Nuevo
El transporte público de corta y media distancia funcionará con horarios y frecuencias habituales durante este miércoles, pero los recorridos terminarán a las 21.30 para que todos puedan llegar a su destino, pero también para que los trabajadores lleguen a reunirse con sus familias.
El jueves 1 de enero de 2026 las frecuencias serán como un día feriado, con frecuencias más espaciadas lo que se traduce en una mayor espera.
Además, cambia el valor del pasaje el cual pasa de $1.200 a $1.400 tal como estaba previsto y había sido anunciado por el Gobierno de Mendoza.
Luego, durante enero, las frecuencias de los micros disminuirá 20%, por lo que habrá más espera en el transporte público a comparación del resto del año.
Los comercios y estaciones de servicios con horario especial
Este 31 los negocios del centro de la Ciudad de Mendoza, súper e hipermercados y shoppings estarán abiertos hasta las 14, tal como ocurre hace años luego de un acuerdo con el Centro de Empleados de Comercios (CEC).
Luego, algunos restaurantes y bares pueden permanecer abiertos unas horas más, especialmente en patios de comida en centros comerciales.
En Año Nuevo todos estos rubros permanecerán cerrados, salvo algunos lugares para comer y cines.
En cuanto a las estaciones de servicio estarán abiertas para todo público hasta las 22, y luego quedarán guardias solamente para casos de emergencias, como móviles policiales o ambulancias.
El 1 de enero retomarán la actividad normal desde las 6 con el horario habitual de cada estación de servicio.
Así funcionarán los hospitales por las fiestas de Año Nuevo
A diferencia del resto de los servicios, las guardias de los principales hospitales de Mendoza y los Centros de Salud trabajarán con normalidad y con refuerzos ante la posibilidad de una mayor concurrencia de personas.
Algunos Centros de Salud no tendrán actividad, pero los hospitales públicos y privados estarán abiertos como todos los días del año para atender las urgencias y emergencias que ocurran en este Año Nuevo.