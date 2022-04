"Esto no es Pedidos Ya", respondió un operador del SEC a un llamado por un accidente de tránsito

servicio de emergencias coordinado twitter.jpg

Investigan al operador del SEC

No hay nada que justifique una respuesta de ese tipo cuando un ciudadano llama al 911, pide hablar con alguien del SEC, explica el accidente y avisa que hay una persona inconsciente.

Debido a esto, las autoridades del SEC, que depende del Ministerio de Salud, abrieron una investigación para conocer el porqué del accionar del trabajador.

Como ya se sabe por hechos anteriores, todas las comunicaciones que ingresan a la línea de emergencias son grabadas. Por lo tanto, las autoridades tienen en sus manos desde el lunes el audio de la llamada en cuestión.

Una vez analizado, le indicaron al operador que puede presentar un descargo para explicar por qué dio esa respuesta ante un pedido de ayuda. Una vez que lo haga, tendrán 48 horas para analizar la situación y contemplar la posibilidad de aplicar alguna sanción al trabajador.

De todas formas, durante este martes y el miércoles el operador no debe presentarse a trabajar, y se espera que luego sea notificado por la sanción que le corresponda por su accionar inadecuado.

El accidente que terminó con la respuesta inesperada

En la mañana del lunes, en la esquina de calles Matienzo y O' Higgins, de Godoy Cruz, Tomás escuchó un choque desde su casa y salió para ver qué había pasado. Se acercó hasta el auto, donde notó que la conductora estaba inconsciente. En ese momento llamó al 911, donde fue atendido por un policía y le pidió hablar con alguien del SEC.

Cuando es atendido por un operador, le explicó sobre el accidente. Estaba asustado porque la mujer no respondía, le pidió que enviaran una ambulancia. "Me dijo: 'Más tarde van a mandar una ambulancia', a lo que le insistí que la manden lo antes posible, y me respondió que 'esto no es Pedidos Ya, va a ir cuando pueda porque hay hechos que tienen mayor prioridad'".

Ante la insistencia del joven, quien le decía que el accidente era grave ya que había una persona que no reaccionaba, el operador reiteró que no era Pedidos Ya.

Antecedente del SEC

En enero pasado, una mujer con su hijo y su nieto, los tres venezolanos, paseaban por la Ciudad de Mendoza. Estaban alojados en el Hotel Reina Victoria, ubicado en calle San Juan 1.127, en el centro.

La noche del 9 de enero, Tilma del Carmen Tovar, de 57 años, y su nieto de 5 años no se sentían nada bien, por lo que el hijo de la mujer, Valentino González, de 23 años, llamó al 911, donde fue derivado a un operador del SEC para que le explique los síntomas.

A pesar de escuchar de fondo los gritos de la mujer y el niño, el trabajador le dijo que llevara a la madre al Hospital Central y al chiquito al Notti, en lugar de mandar una ambulancia. Además, estos nosocomios no eran para nada conocidos para el venezolano que llevaba apenas unos días en la provincia.

Al día siguiente, Tovar y González fueron encontrados muertos, mientras que el nene estaba inconsciente, pero estaba todavía con vida, a pesar de la gran pérdida de monóxido de carbono dentro de la habitación.