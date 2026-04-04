Este es el récord que romperán los astronautas de la misión Artemis

La confirmación del nuevo récord llegó tras una maniobra clave de los motores de la nave. Este encendido, que duró casi seis minutos, colocó a la cápsula en la trayectoria precisa hacia la Luna. Los directores del vuelo calcularon los datos finales luego de verificar que el curso era el correcto para rodear el satélite natural.

Trayectoria segura hacia la Luna

luna orion La cápsula Orión se acerca a la Luna.

Aunque la nave llegará muy cerca de la superficie lunar, el plan no contempla un descenso esta vez. La cápsula Orion realizará un sobrevuelo por la cara oculta de la Luna para luego iniciar el retorno. Este viaje sirve como una prueba de resistencia para la tecnología que llevará a más personas a la superficie en años próximos.

La NASA espera que todo el trayecto finalice con un amerizaje seguro en el océano. Durante el regreso, la trayectoria de retorno libre permitirá que la gravedad ayude a los astronautas a volver a casa. Esta misión representa el paso previo a los planes de caminatas lunares previstos para el final de esta década.