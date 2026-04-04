Este es el récord que romperán los astronautas de la misión Artemis

La exploración espacial vive una semana histórica gracias a la nueva marca que establecerá la tripulación de la NASA. Los cuatro especialistas que viajan en la cápsula Orion superarán el récord de distancia absoluta desde la Tierra para seres humanos. El anuncio oficial confirmó que el grupo llegará mucho más lejos de lo que cualquier persona estuvo jamás en el cosmos.
Este hito ocurre durante la actual misión Artemis II, la cual busca probar los sistemas de navegación fuera de la órbita terrestre. Los encargados de esta hazaña son Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. Ellos alcanzarán un punto máximo de 406.773 kilómetros de distancia respecto a nuestro planeta natal.
Distancias nunca alcanzadas
El registro previo pertenecía a los tripulantes del Apolo 13, quienes sostuvieron la marca desde abril de 1970. En aquel momento, los astronautas llegaron a 400.171 kilómetros de la Tierra. Ahora, la misión actual sobrepasará ese número por un margen considerable. Este cambio de mando en los libros de historia simboliza el regreso definitivo de la humanidad a las profundidades del sistema solar.
La confirmación del nuevo récord llegó tras una maniobra clave de los motores de la nave. Este encendido, que duró casi seis minutos, colocó a la cápsula en la trayectoria precisa hacia la Luna. Los directores del vuelo calcularon los datos finales luego de verificar que el curso era el correcto para rodear el satélite natural.
Trayectoria segura hacia la Luna
Aunque la nave llegará muy cerca de la superficie lunar, el plan no contempla un descenso esta vez. La cápsula Orion realizará un sobrevuelo por la cara oculta de la Luna para luego iniciar el retorno. Este viaje sirve como una prueba de resistencia para la tecnología que llevará a más personas a la superficie en años próximos.
La NASA espera que todo el trayecto finalice con un amerizaje seguro en el océano. Durante el regreso, la trayectoria de retorno libre permitirá que la gravedad ayude a los astronautas a volver a casa. Esta misión representa el paso previo a los planes de caminatas lunares previstos para el final de esta década.