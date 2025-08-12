Estas son las mayores fake news de la historia del mundo y por mucho tiempo las creímos ciertas

Este dato no es 100% verídico, ya que Cleopatra (la última reina del Antiguo Egipto) no era egipcia de origen étnico. Pertenecía a la dinastía ptolemaica, de ascendencia griega macedonia. Aunque gobernó Egipto y aprendió el idioma egipcio, su linaje familiar era griego.

Cleopatra.jpg Egipcios.

Los gladiadores luchaban a muerte en el Coliseo

Películas como Gladiador nos enseñaron que cuando un gladiador llegaba al Coliseo para luchar, el mismo tenía muchas probabilidades de morir allí mismo. Sin embargo, esto es falso, ya que las luchas a muerte solo ocurrían en pocas ocasiones.

Los vikingos usaban cascos con cuernos

Los vikingos no usaban cascos con cuernos. Esta es una idea popularizada por la cultura popular y algunas películas, pero no tiene base histórica. Los cascos vikingos reales eran más bien simples y funcionales, diseñados para proteger la cabeza en la batalla, no para lucir adornos extravagantes como cuernos. Además, no se han encontrado cascos vikingos con cuernos en excavaciones. También debemos mencionar que el casco Gjermundbu, es el único casco vikingo completo encontrado, y el mismo no tiene cuernos.

Las pirámides fueron construidas por esclavos

Este dato también es falso, ya que las pirámides fueron construidas por trabajadores asalariados y bien alimentados. Se estima que miles de trabajadores participaron en la construcción de una sola pirámide.

Napoleón Bonaparte Napoleón Bonaparte.

Napoleón era un hombre muy bajito

Este dato también es falso considerando la altura promedio de la época. Napoleón Bonaparte medía 1,69 y esta estatura era considerada como normal.

Nerón tocaba la lira mientras Roma ardía

Se trata de una leyenda popular, pero históricamente inexacta. Nerón era conocido por su interés en la música y tocaba la lira, pero no lo hacía mientras Roma estaba en llamas. El incendio de Roma ocurrió cuando Nerón estaba en su villa de Antium, a unos 56 kilómetros de distancia, según la leyenda.