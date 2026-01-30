Cuando hablamos de ayuda militar de Estados Unidos al mundo, no estamos contando solo tanques o aviones. Se trata de relaciones estratégicas, pactos de seguridad histórica y compromisos de defensa que se extienden por décadas.
Estados Unidos apunta militarmente a un país siendo su mayor inversionista
El título del país que más ayuda militar ha recibido de Estados Unidos sigue siendo un pilar de la política de seguridad norteamericana en Oriente Medio
Detrás de cada paquete de asistencia hay una alianza geopolítica que refleja intereses, amenazas compartidas y una visión de mundo donde ciertos países, por su ubicación, historia o cercanía con Estados Unidos, han llegado a depender en buena medida de ese apoyo militar.
En ese mapa de acuerdos y cooperación, uno de los nombres que siempre aparece como el principal receptor de ayuda militar estadounidense es Israel y con una diferencia significativa respecto de cualquier otro país. Según datos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y análisis de instituciones como el Council on Foreign Relations, Israel ha sido históricamente el mayor receptor acumulado de ayuda militar de Estados Unidos desde su creación en 1948.
Gran parte de esa asistencia se canaliza bajo programas como Foreign Military Financing (FMF), que permite a aliados estratégicos comprar equipo militar estadounidense a crédito, además de recibir asistencia directa en capacitación, mantenimiento y sistemas de defensa avanzados. Cada año, el apoyo estadounidense a Israel se sitúa en miles de millones de dólares, consolidando una relación de seguridad que se ha mantenido sólida pese a cambios de administración en Washington.
¿Qué significa esta alianza entre Estados Unidos e Israel?
Este flujo de ayuda no solo refleja una cuestión de volumen acumulado, sino también el carácter de la relación bilateral. Estados Unidos considera a Israel un socio clave en un contexto regional complejo, con amenazas persistentes y un ecosistema de seguridad que requiere acceso a tecnología avanzada y sistemas integrados de defensa. Eso se traduce en contratos, acuerdos de cooperación y asistencia que Washington renueva regularmente con el paso de los años.
Si miramos el panorama de 2023 a 2024, otro país que recibió una cantidad muy grande de ayuda vinculada sobre todo a la seguridad, aunque en gran parte en contexto de conflicto, fue Ucrania, con decenas de miles de millones destinados a sostener su defensa frente a la invasión rusa. En ese período, Ucrania llegó a convertirse en uno de los mayores receptores de asistencia estadounidense a corto plazo, superando incluso a Israel en algunos informes específicos de ayuda militar anual (por ejemplo, en cifras de asistencia total en 2023).